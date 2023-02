A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este lunes, 13 de febrero, en los mercados.

Los mercados, ante la cita clave del día de San Valentín: ¿qué se espera del IPC de EEUU? 14 de febrero. Para más señas, San Valentín o Día de los Enamorados. Esa es la fecha marcada en rojo por los mercados, cuando se conocerá el IPC de EEUU del mes de enero y se comprobará si la inflación de verdad se está relajando.

EEUU derriba un cuarto objeto no identificado a gran altura y crece la tensión. Las Fuerzas Armadas de EEUU derribaron este domingo en su espacio aéreo un cuarto objeto no identificado. Se produjo mientras el objeto estaba a gran altura, aunque las autoridades confían en poder recuperar los restos. Esto se produce tras los derribos que se habían llevado a cabo desde el viernes y durante todo el fin de semana, y sobre los que el Gobierno aún no ha ofrecido detalles. La tensión no deja de aumentar.

JP Morgan cree que los títulos de Cellnex podrían valer más de 100 euros. JP Morgan publica este lunes un informe en el que mejora el precio objetivo de Cellnex -hasta 59 euros desde 58 euros, con un consejo de 'sobreponderar'- y sostiene que la compañía de telecomunicaciones podría valer más 100 euros.

Los demócratas en el Senado de EEUU creen que "debería considerarse" prohibir TikTok. La prohibición de TikTok en EEUU "debería considerarse". Así lo creen los demócratas del Senado estadounidense, al considerar que China podría utilizar los datos de la plataforma para espiar e ir contra la seguridad nacional y que podrían usarse con fines de inteligencia o desinformación.

Telefónica y Liberty Global preparan la venta de un 25% de participación en Cornerstone Telecommunications Infraestructure. Se trata de la principal compañía de torres de telecomunicaciones de Reino Unido. Telefónica y Liberty Global poseen el 50% de Cornerstone a través de una 'joint venture' al 50%. El otro 50% es de Vodafone.