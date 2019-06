Tuit Traders | Psicotrading: 'Correr antes de andar'

Probablemente uno de los problemas más amplios en la población trader sea este… las prisas. Es curioso que te pasas la vida sin saber lo que es el trading y, cuando lo conoces, deseas quemar todos tus barcos a la mayor brevedad posible. El trading es una profesión y como tal, para ser virtuoso en la misma, requiere tratarla como un 'arte'.

No se puede ser trader profesional y vivir de ello sin haber aprendido esta lección. El afán de ganar mucho dinero en poco tiempo nubla la visión de muchos de los que se acercan a mi mundo. En realidad, el secreto del trading está en todo lo contrario: ganar poco reiteradamente para multiplicar una cuenta en modo coherente. Sin embargo, cuando esto lo dices a un novato parece estar escuchando 'cantos de sirena' y, en general, este simple consejo que conlleva un gran cumulo de enseñanza cae 'en saco roto'.

Vayamos al grano. Con una cuenta pequeña es complicado hacer trading. Realizar una buena operativa requiere una cuenta de 25.000 euros hacia arriba. Sin embargo, todos deberíamos pasar una cuenta de 5.000 euros a 25.000 euros pues, en caso de realizar esta proeza, sabremos que podemos ser parte del 20% de traders que ganan dinero en el mundo. Y sí, has oído bien, ya no es el 5% como predican por ahí algunos, sino el 20%.

El motivo es claro, cada vez hay más traders formados y ello hace que los operadores noveles que salen de buenas escuelas de formación sean rentables, subiendo la cuota de aquellos que realmente tienen el trading como medio de vida. Sin embargo, entre los no formados, una premisa clara es aprender en formato 'autodidacta'. Este formato es largo y tedioso pues supone la búsqueda del 'santo grial' y hacerlo sin un índice, dejándote llevar por la intuición, haciendo pruebas y errores sin saber realmente el camino correcto.

Cuando entrevisté a David Dorman, propietario de la banca de inversión Dorman Trading en Chicago, le formulé una pregunta clara: "¿Se puede ser trader sin formación?" La respuesta fue "no way", o el equivalente en inglés a es imposible.

El trading es un proceso y a su vez un estilo de vida. Requiere disciplina, entusiasmo, deseo de mejorar de los propios errores y sobre todo pasión... no por el trading, que es la herramienta en sí misma, sino por los mercados financieros y la posibilidad que estos abren a personas corrientes para generar ingresos extraordinarios.

He dicho en multitud de ocasiones que el trading es la profesión más democrática del mundo. Cualquiera puede aspirar a ella. Sin embargo, solo unos pocos serán bendecidos. A ellos los denomino los atletas del mercado, porque competirán a nivel olímpico para vivir la vida que otros soñaron, alcanzando una vida sin estrés financiero. El camino es largo, aunque incluso esta parte es emocionante. Si todavía no has entrado en nuestro blog ve a www.tradingybosaparatorpes.com y no dejes de realizar el curso gratis de nuestra web.