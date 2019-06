Tuit Traders | Lo simplemente rentable vs. lo sofisticadamente ruinoso

Hoy traigo a mi sección dos valores muy fuertes de la bolsa europea y norteamericana para realizar una reflexión personal con la que estoy seguro que no todo el mundo estará de acuerdo, sobre comprar valores enormes, gigantes (alta capitalización), que están en tendencia alcista y todo el mundo conoce vs. invertir en valores pequeños, desconocidos, que están en tendencia bajista y que solo los inversores más sofisticados conocen.

Empecé a utilizar análisis técnico hace más de 16 años y me parece que muchísimos inversores desconocen la potencia que tiene el concepto de seguir una tendencia alcista primaria (largo plazo) y de invertir en los valores más fuertes a largo plazo.

Es cierto que en el mercado hay mucho ruido cortoplacistas y hasta el peor valor pega de vez en cuando alguna gran subida y hasta la mejor empresa sufre los vaivenes y volatilidades de la bolsa, pero a largo plazo, el mercado es bastante eficiente. Lo que sube durante muchos años es por algo y lo que no para de caer lo mismo, por motivos opuestos.

En los últimos 3 años he investigado mucho sobre value investing, y he descubierto varios aspectos que aportan ventaja estadística y que he incorporado a mis análisis y método de inversión. Pero hay una cosa que me parece muy peligrosa, y es el concepto de buscar en la basura y en el fango para encontrar grandes oportunidades.

No se puede negar que hay empresas que pasan serias dificultades durante años y ya sea por un nuevo ciclo económico que beneficia a su sector o bien porque la empresa da un giro de 180º, o bien porque cambia su equipo directivo, hay empresas que pueden pasar de una situación delicada a brillar en los mercados, pero sin duda alguna estas empresas 'turn around' de las que hablaba Lynch me parecen las más peligrosas. Una empresa que están en el fango te puede arrastrar con ella. Normalmente lo que sube tiende a subir y lo que baja tiende a bajar. Las tendencias pueden durar mucho tiempo antes de que terminen.

Es habitual en el sector value la búsqueda de pequeños y desconocidos valores que se encuentran en tendencia bajista y que exhiben orgullosos analistas y gestores, como quien descubre un diamante en bruto o una trufa enterrada en el fango, que nadie más supo ver. Pero la bolsa no es un premio a la originalidad ni a la excentricidad. Lo que cuenta es la rentabilidad.

Sobran ejemplos durante este gran ciclo alcista de valores conocidos por la mayoría de inversores y que siguen dando gran rentabilidad a sus accionistas. Lynch también hablaba en su gran libro 'Un paso por delante de Wall Street' que los inversores no profesionales podían empezar a fijarse en empresas líderes que utilicen en su día a día de cara a descubrir buenas oportunidades de inversión, sin que eso quiera decir que estén exentos de riesgos.

Hoy os traigo dos clásicos, de los que venimos hablando desde hace muchos años en Bolsa General y que siguen mostrando mucha fuerza y una clara tendencia alcista: Nestlé y Visa. En ambos casos son empresas archiconocidas, rentables y en un ciclo alcista que dura más de 10 años. Son algunos de los valores que venimos recomendando por análisis técnico desde Bolsa General.

En el caso de Nestlé podemos ver como se acerca al objetivo propuesto hace meses desde Bolsa General por ruptura del gran canal alcista de largo plazo señalado en verde,hacia los 102,10 francos suizos. Los primeros soportes se sitúan en la media de 200 sesiones ascendente y en el mínimo anterior en los 75,74 francos suizos. Lo más probable es la continuidad alcista, por lo que es un claro mantener; aunque sin duda el 'timing' de compra no es el adecuado. Sigue siendo adecuado vigilar el valor para comprarlo tras correcciones importantes de corto plazo.

Gráfico de Nestlé. Fuente: Visual Chart. Elaboración: David Galán

En el caso de Visa. Podemos ver otro de esos valores habituales en nuestra selección de valores de los Informes anuales de Bolsa General. Aunque van pasando los años el valor se ha multiplicado x 3, desde que lo empezamos a incluir (y eso que ya llevaba mucha subida) sigue mostrando mucha fuerza y en clara tendencia alcista, con primeros soportes en la media de 200 sesiones y en los mínimos de 121,20 dólares. Soporte intermedio en niveles FIBO de la última subida desde los mínimos de diciembre del año pasado. Sigue siendo adecuado vigilar el valor para comprarlo tras correcciones importantes de corto plazo.

Gráfico de Visa. Fuente: Visual Chart. Elaboración: David Galán

Para finalizar, esto no pretende ser una enmienda a la totalidad de la estrategia de buscar giros en pequeños valores castigados usando la filosofía de inversión de cada cual considere oportuno, pero sí una defensa de la potencia de comprar valores fuertes que están en tendencia alcista primaria y mantenerlos mientras no cambie la tendencia, pudiendo incorporarnos tras alguna corrección de corto plazo y con la autoridad moral que me otorga haberlos recomendado por análisis técnico desde hace años.

Debemos tener en cuenta que aunque lleven años asustando a los inversores por el vértigo que provocan las subidas acumuladas, nada y repito nada debe hacernos pensar que lo van a hacer peor que un pequeño valor de la bolsa austriaca, totalmente desconocido, que lleva 8 años bajando sin parar y que puedes haber comprado para impresionar a toda la comunidad value. Diría que más bien todo lo contrario.

De hecho los valores más fuertes y de mayor tamaño suelen aguantar algo mejor los ciclos bajistas del mercado. Lo que no sube cuando todo sube, rara vez subirá cuando el mercado se vuelve bajista.

Eso sí, ya os aviso que comprar durante estos años Alphabet, Visa, Mastercad, Coca-Cola, Iberdrola, LVMH, P&G o Nestlé no le convertirán a ojos de los demás en un erudito de los mercados, ni se sentirá el Indiana Jones de las microcaps perdidas, perderá usted todo el glamour, pero seguramente será usted mucho más rentable y vivirá menos sobresaltos.