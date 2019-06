Tuit Traders | El poder de la elección ¿Solo o acompañado?

Cuando tomamos una decisión hay que tener en cuenta una serie de puntos

En situaciones de riesgo e incertidumbre, la toma de decisiones puede ser un gran conflicto. Daniel Kahneman sabe mucho del tema y en sus estudios analiza cómo el individuo o la organización toma las decisiones dentro de una racionalidad. La forma en que resuelven los problemas que se plantean en los llamados sesgos cognitivos y de su estudio; podemos saber como actúa la mayoría de los mortales a la hora de pensar, y sobre todo de decidir.

"Cuando tomamos una decisión", según Schwenk (1984) bajo estados de estrés o de incertidumbre deberíamos no olvidar una serie de puntos:

1.- Tenemos que clarificar cuáles son nuestros objetivos.

2.- Identificar cuál es el problema que tenemos ante nosotros.

3.- Tres posibles soluciones.

4.- Selección de la más viable.

La situación se complica cuando el individuo o el grupo tomador de decisión no es capaz de identificar el problema; no pudiendo extraer el criterio con el que dar solución convincente, al obstáculo que deseamos superar. Cuando se detecta un sesgo, según Zapata&Canet, podemos hacer que situaciones complejas sean sencillas, clarificar posibles decisiones y la solución más convincente y adecuada para resolver el problema.

Como ceo de una empresa me encuentro en multitud de ocasiones debiendo debatir qué camino es el más correcto para el buen funcionamiento de la misma. Como 'trader' también mi vida es una continua decisión, siendo aún más difícil pues al ser 'scalper' me veo obligada a tomarlas en tiempo récord.

La toma de dicha decisión exprés me lleva a ganar o perder dinero. Esto hace que suba mi adrenalina y por tanto me genere estados de intranquilidad. Llegar a dominar estos estados de incertidumbre es una de las tareas más arduas de los 'traders' noveles y el gran reto de los institucionales que siguen haciendo 'trading' discrecional.

Un control de todos los sesgos cognitivos nos lleva a poder resolver problemas complejos pasándolos a simples y montar una estructura de actuación protocolaria. Sin embargo los estudios de Kahneman ponen en evidencia que los sesgos cognitivos, tan útiles para problemas y toma de decisiones individuales, pierden su efectividad si nos encaminamos a la resolución de los mismos en grupo o con más de una persona.

¿Cuál es el motivo? Según él; si estás solo te cuesta ver cuál es tu sesgo, pero si estás con dos o más, al grupo le es más fácil reconocer su problema. Varios autores y expertos en psicología afirman que los sesgos se identifican en “pares”. Por ello, es bueno que las decisiones sean tomadas por varias personas. De tener un grupo de 'traders' sería más eficiente tomar decisiones grupales, teniendo presente la estrategia y sobre todo el objetivo de nuestro 'trading'.

Si tú que lees este artículo defines tu problema y le localizas el sesgo, te será muy fácil darle solución; proceder a generar un protocolo de actuación.