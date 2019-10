¿LUDOPATÍA?: ¡Sólo si apuesta en el sector PRIVADO!

Loterías y Apuestas del Estado genera más de 2.000 Millones de € para las arcas públicas

En estos últimos meses todos los españoles pudimos ver en diferentes medios de comunicación (tv, prensa y radio) noticias relacionadas con las casas de apuestas de diferentes empresas privadas que existen en nuestro país. Noticias que fomentaban ciertos periodistas y políticos más afines con la ideología de la izquierda más radical de este país.

Resulta curioso como esas campañas en medios se focalizaban en mostrar las casas de apuestas como auténticos focos repulsivos de creación de ludópatas y futuras familias destrozadas por el juego de las apuestas deportivas. Destacando y criticando estos periodistas y políticos la "supuesta" proliferación de estos negocios privados exclusivamente en barrios humildes, algo que además de falso sorprende, pues hasta ahora pensaba que vivíamos en un país libre, donde cualquier ciudadano podrá poner su negocio legal en la zona que desee sin esperar a la bendición del político de turno.

¿Qué hay detrás de todo esto? Muy sencillo, pues la manipulación e influencia de masas desde la política resulta a veces lo más sencillo, basta con seguir el famoso "rastro del dinero" de ciertos políticos de extrema izquierda y sus amiguetes.

Apuesta Deportiva: Dinero de empresa privada

Quiniela: Dinero para empresa pública (Estado)

Aquí es donde entramos ya en hueso duro, pues tocamos el medidor de intereses más potente de todos: El dinero.

Me resultaba curioso la gran bondad que Pablo Iglesias e Irene Montero mostraban en campañas políticas preocupándose por la ludopatía actual que asocian exclusivamente a que personas adultas puedan realizar una apuesta deportiva el fin de semana, realizando un claro acoso y derribo sobre las casas de apuestas poniéndolas en el punto de mira. Prácticamente como las causantes de todos los males que pueda tener la sociedad juvenil española. Cuando hasta donde alcanza mi memoria, en la época de nuestros padres y abuelos, creo que también predominaban los mismos o más acentuados problemas ante falta de información sobre las máquinas tragaperras y el juego.

Pero seamos sinceros, si algunos políticos tan concienciados están o aparentan estar con la ludopatía en España: ¿Por qué no los hemos visto en campañas criticar duramente a las LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO?

¿No será que cuando uno aspira a vivir de lo público, mejor no tocar algo que genera más de 2.000 Millones de € para las arcas públicas? Me gustaría saber para Pablo e Irene si realizar una apuesta deportiva es ludopatía y empobrecimiento de las clases bajas, pero no lo es gastarse todas las semanas dinero en la Bonoloto, La Primitiva, la Quiniela...e incluso ahora en unas semanas cuando veamos en tv la famosa campaña 24/7 de la Lotería de Navidad, fomentando y usándose los medios públicos para incentivar el juego y apuestas de una forma eso sí, más tradicional, hogareña y divertida.

¿Curioso verdad? Me hace pensar que ciertos políticos de este país deben tener altos conocimientos médicos, pues detectan la ludopatía sólo en aquellas apuestas de empresas privadas, lo público está exento de ludopatía...

Pero si le soy sincero, me saco el sombreo ante el Sr. Pablo Iglesias, que tras criticar tanto el capitalismo nos da una enorme lección de economía básica: Si tienes un monopolio que funciona (Loterías y Apuestas del Estado lo es) elimina toda competencia privada que pueda influir, alterar o poner en riesgo a tu gallina de los huevos de oro... ¡CAPITALISMO SALVAJE Sr. Iglesias! Que no lo sepan sus votantes, que vive de vender otras ideas económicas más propias de controlarlo todo.

Y cerrando con ejemplos que dejan en evidencia esta doble vara de medir, no nos olvidemos que sin tan concienciados están algunos políticos con la salud mental de los españoles, no veo muy lógico fomentar la legalización de la marihuana como uso lúdico. Cuyo consumo según los médicos puede llegar a generar esquizofrenia. Eso sí, legalizarla supone otro impuesto interesante para el Estado. Sin olvidarnos de la esencia: Lo público no genera enfermedades, sólo lo privado...