La pandemia nos ha obligado a muchos a trabajar en remoto desde casa. Al desplazarnos menos, las reuniones, comités y congresos se han llevado a cabo con videollamadas y la interacción social la hemos realizado a través de una pantalla. Sin duda, una de las consecuencias de esta situación casi distópica es que ha forzado a digitalizar a la sociedad a marchas forzadas apenas hemos usado ya efectivo en favor de tarjetas o pago con el móvil y también hacemos más gestiones desde nuestros dispositivos electrónicos: compramos ropa, pedimos comida a domicilio e incluso tenemos citas médicas sin necesidad de salir de casa. ¿El peligro? Ahora tenemos que ser más precavidos que nunca con nuestra “higiene digital”.

Las finanzas, todas, ahora también desde el móvil

Entre estas gestiones también se encuentran las financieras. Ahora pocos son ajenos a lo que es un banco online e incluso invertir desde el móvil. Desde acciones hasta activos digitales como las criptomonedas han sido de gran interés durante la pandemia, sobre todo durante este año.

Este auge de la inversión digital también atrae a los ciberdelincuentes que buscan aprovecharse de las vulnerabilidades de estos entornos digitales. De hecho, un estudio de PwC indica que el 55% de las empresas tienen previsto aumentar su presupuesto en ciberseguridad durante este año.

Ya sabemos que la “higiene digital” es algo fundamental cuando utilizamos nuestro móvil o cualquier dispositivo con conexión a internet. Esto se convierte en algo crítico cuando accedemos a plataformas de inversión. ¿Es de fiar la aplicación que has descargado? ¿De dónde has descargado la aplicación? ¿Es un enlace de un email que no esperabas? ¿Tienes referencias de esa aplicación o plataforma? Aunque sean preguntas obvias para los más precavidos, es crítico que nos las hagamos antes de hacer clic o pulsar un botón para no cometer errores que luego acaban en una estafa o fraude.

¿Inviertes en criptomonedas?

Si has invertido o tienes intención de invertir en alguna criptomoneda es aconsejable que tengas los siguientes aspectos en cuenta:

● ¿Conoces la plataforma de inversión o exchange? Asegúrate de que puedas tener algún tipo de referencia sobre su reputación, si han sufrido hackeos, o quién está detrás (su equipo).

● ¿Es seguro tu navegador o dispositivo? Es importante tener en cuenta desde dónde accedes a estas plataformas, porque, aunque cuenten con seguridad para repeler ataques, tu ordenador puede estar comprometido si te has descargado algún tipo de malware que se apropie de nuestras contraseñas o te has instalado alguna extensión al navegador de dudosa procedencia.

● ¿Has recibido un email o llamada sospechosa? El phishing es uno de los ataques más conocidos y efectivos para los cibercriminales. Si te has registrado en alguna plataforma y recibes emails que piden que introduzcas tus datos o envíes información personal, fíjate en el remitente y no hagas clic si no estás seguro de que es una comunicación legítima. También es posible que recibas llamadas de falsas plataformas que te invitan a invertir con ellos y acaban siendo una estafa telefónica.

No envíes tus criptomonedas a cambio de más

Las estafas no solo aparecen en aplicaciones de dudoso origen o en emails no deseados. En redes sociales como Twitter o Telegram hemos podido ver cuentas que se hacen pasar por celebridades como Elon Musk, que promocionan falsos sorteos de criptomonedas. En resumen, te acaban llevando a una página web con un mensaje que te asegura que si envías tus bitcoins a la dirección que aparece ahí, ellos te devolverán el doble. ¿Parece una trampa muy fácil de detectar, no? Obviamente, las direcciones no pertenecían a Elon Musk ni al resto de personalidades y los hackers recibieron cerca de 100.000$ en criptomonedas. Así de fácil. Es por eso por lo que es muy importante no esperar nada gratis a cambio de nuestros activos.

Almacenamiento cripto

Además, si estás familiarizado con las criptomonedas habrás oído hablar de monederos o dispositivos de billeteras frías. ¿Qué son? No dejan de ser una forma alternativa de almacenamiento de las claves para acceder a tus criptomonedas. Todas las plataformas de inversión te proporcionan su propia “wallet” o billetera a la que sólo puedes acceder desde su página web o app. Esta billetera sería “caliente” si estuviese en una plataforma online, es decir, que está conectada a internet. La ventaja de las billeteras frías es que funcionan sin conexión a internet, están desconectadas de la red, por lo que acceder para un hacker es mucho más complicado.

¿Lo malo? Hay que ser más responsable, ya que la seguridad recae en uno mismo como propietario de estos dispositivos: Tendrías que comprobar las transacciones, guardar las claves de acceso y hacer una transferencia a un exchange o plataforma para poder operar con tus criptomonedas almacenadas. ¿Cuál es la mejor opción? Dependerá de cada uno y cómo de diligente es con su “higiene digital”, el riesgo que quiera asumir siendo él mismo el guardián de sus criptomonedas o si confía esta labor de seguridad en la plataforma de inversión.