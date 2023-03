El Día Internacional de la Mujer 2023 tiene como lema 'Abrazar la equidad'. Pero, ¿qué es la equidad, en qué se diferencia de la igualdad y por qué hablamos de ella ahora? Los conceptos de igualdad y equidad promueven ambos la justicia, pero hay una diferencia importante. La igualdad es el objetivo de que todos reciban el mismo trato, tengan el mismo acceso a las oportunidades y una parte justa de la riqueza que se crea en la economía. Sin embargo, la equidad aborda directamente las necesidades únicas de cada individuo y trata a cada persona de forma diferente en función de esas necesidades. Pero, un tanto irónicamente, el trato desigual descrito por la equidad puede ser un requisito previo para alcanzar la igualdad.

La equidad no consiste en quitar a los que ya tienen, sino en dar un empujón a los que lo necesitan.

Hay un dicho muy trillado, pero no por ello menos acertado, que resume una de las principales resistencias a la idea de igualar las condiciones: "Cuando estás acostumbrado a los privilegios, la igualdad se siente como opresión". Puede ser increíblemente difícil corregir la creencia de que alguien está siendo tratado de forma injusta mediante esfuerzos activos para crear una sociedad más equilibrada. En cierta forma tienen razón, la equidad significa que algunas personas reciben más ayuda que otras.

Antes de entrar al detalle de los aciertos o errores de este enfoque, recapitulemos brevemente las motivaciones que lo impulsan. Porque creo que esto nos ayudará a descubrir las razones morales y prácticas por las que adoptar la equidad es lo correcto.

Las mujeres constituyen un número desproporcionadamente pequeño de prestatarios y ahorradores, y las mujeres no bancarizadas superan en número a los hombres no bancarizados. Independientemente de su contribución a la economía, tienen más probabilidades de caer en la pobreza que los hombres y de trabajar en empleos precarios y mal remunerados. Las mujeres están mal atendidas en las funciones más básicas del sector bancario, por lo que no debería sorprendernos que también estén infrarrepresentadas en la mano de obra bancaria. Y cuanto más alto es el cargo en el sector, más aguda es la disparidad.

¿Por qué? Ya hemos superado el punto de argumentar que las mujeres son menos capaces que los hombres para manejar el dinero y tomar decisiones empresariales; de hecho, es todo lo contrario. Tampoco las excusas sobre los roles de género tradicionales en el lugar de trabajo son ni remotamente aceptables en 2023. Todas las sociedades evolucionan con el tiempo, los lugares de trabajo y los roles de género se transforman con ellas, y cualquier cambio que cree una sociedad más justa e igualitaria debe ser bienvenido. Iría aún más lejos y diría que cualquiera que afirme estar simplemente interesado en "preservar los roles de género tradicionales" está siendo poco sincero (seamos francos de nuevo, es absurdo que todavía estemos teniendo este debate en 2023). Es fácil encontrar ejemplos de trabajos que antes se consideraban “femeninos” en las sociedades occidentales adquiriendo una asociación con la hipermasculinidad en épocas posteriores. Las apelaciones a la "tradición" son siempre subjetivas, y se basan en elegir qué tradiciones conservar y cuáles olvidar convenientemente.

Todavía hay quienes se niegan obstinadamente a aceptar que la igualdad sea un fin deseable por derecho propio, hay quienes sostienen que la desigualdad impulsa de algún modo la creatividad y la competitividad. Permítanme replicar desde un punto de vista ético ontológico similar: está demostrado que las sociedades más igualitarias producen mejores resultados para todos, no sólo para los que reciben una ayuda adicional. Los países ricos que reparten su riqueza y sus oportunidades de forma más equitativa obtienen mejores resultados educativos y disfrutan de comunidades más cohesionadas, con menores niveles de mala salud, encarcelamiento, pobreza y delitos violentos, en comparación con los que reparten la riqueza y las oportunidades de forma desigual.

Así pues, la igualdad es buena, tanto si la consideramos un fin noble por derecho propio como si la consideramos en los términos utilitarios más estrictos. Pero, ¿cómo hacer que el sector financiero sea más igualitario? Las declaraciones generales tienen una utilidad muy limitada cuando la desigualdad es percibida de diferentes maneras por los usuarios de los servicios de nivel básico, los aspirantes a miembros de los consejos de administración y todas las personas intermedias en todos los niveles de la industria. Y esto nos lleva al quid de la cuestión de por qué debemos hablar de equidad además de igualdad. La equidad exige que busquemos soluciones diferentes para problemas diferentes. Significa adoptar un enfoque humano que trate a las personas como individuos con capacidades y necesidades únicas, antecedentes y aspiraciones únicas. La falta de acceso de las mujeres a los servicios bancarios es un problema diferente, aunque interrelacionado, al de la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos directivos. La equidad significa aplicar las intervenciones adecuadas para cada uno de estos problemas. Sí, es mucho más complejo que simplemente "tratar a todos por igual". Sí, parece difícil. No, eso no es excusa para no mejorar.

El Día Internacional de la Mujer e iniciativas como el Club del 30% contribuyen en gran medida a inspirar la acción como sector y como personas dentro de ese sector en los términos que estamos debatiendo. Pero no dejemos que la gente que hace las reglas se libren de ellas. Muchos argumentarán que no corresponde al gobierno intervenir en nuestras vidas con el grado de detalle que exige la equidad. Pero yo diría que ese es exactamente el papel de la regulación. Las normativas existen para protegernos en todos los ámbitos de la vida, los coches que conducimos, los alimentos que comemos y, no menos importante, el funcionamiento de nuestros sistemas financieros. Dados los beneficios demostrados de la igualdad para toda la sociedad, y aceptando que la equidad es necesaria para lograr la igualdad, cualquier gobierno responsable que actúe en el mejor interés de sus ciudadanos debería regular para fomentar y permitir la equidad.

Para saber dónde dirigir nuestros esfuerzos hacia una mayor equidad, es vital que las prácticas de contratación sean transparentes, así como que se aborde de forma clara la brecha salarial entre hombres y mujeres. Las organizaciones con prácticas de contratación y remuneración justas tienen más probabilidades de atraer a candidatos de alta calidad de todos los orígenes. Sin embargo, cuando las empresas no ven o no se preocupan por la importancia de la representación y la diversidad en la mano de obra, debería considerarse la aplicación de prácticas de remuneración y contratación más transparentes: después de todo, se ha demostrado que la aplicación de leyes de protección del empleo más estrictas conduce a un aumento de la participación de la mano de obra y a un descenso del desempleo. Ambas cosas son positivas para el conjunto de la sociedad.

Así pues, ahora estamos preparados para abordar la eterna objeción a la equidad: se trata de una doctrina que, aunque afirma que trata de igualar a las personas, promueve activamente soluciones que tratan a las personas de forma desigual. Esta objeción no se basa en los aspectos prácticos o los resultados de la equidad, sino en una contradicción percibida en su lógica subyacente. Así pues, defenderé la ética de la equidad en esos términos. La equidad, en la que las personas reciben un trato justo y apoyo como individuos, parte de la idea de que la máxima generalizada (en el sentido kantiano de “ley universal”) "todas las personas deben recibir el mismo trato" es insuficiente para lograr realmente la igualdad: porque hablar de "igualdad de trato" no tiene necesariamente en cuenta las condiciones preexistentes de las partes. Es demasiado fácil que alguien que disfruta de privilegios arraigados supere a una persona mejor cualificada y con más talento procedente de un entorno menos privilegiado, cuando ambos reciben directamente el mismo trato. Sin embargo, es más probable que la máxima generalizada "debemos mejorar el acceso a las oportunidades de quienes carecen de ellas" conduzca a una mayor igualdad. Por lo tanto, no es una contradicción afirmar que la equidad, cuando se define como la prestación de distintos niveles de apoyo en función de las necesidades y capacidades del individuo, dará lugar a una mayor igualdad.

Me gustaría concluir con una nota conciliadora, porque si realmente es cierto que "cuando estás acostumbrado a los privilegios, la igualdad se siente como opresión", no se puede avanzar sin abordar esta percepción. Las investigaciones demuestran que quienes disfrutan de una posición de privilegio tienden a encontrar más difícil empatizar con quienes no la tienen. Además, parece que tenemos un impulso instintivo de racionalizar nuestros propios éxitos como resultado de una perspicacia superior, aunque para un observador externo esté claro que somos los beneficiarios de un privilegio. Pero si podemos practicar la empatía, nos resultará más fácil ver que la equidad nos beneficiará a todos, y que si abrazar la equidad implica la renuncia al privilegio por parte de algunos, no significa renunciar a los beneficios que se derivan para todos.

*Martina Hoffard es responsable de marketing de Spectrum Markets