Desde los mínimos de octubre, el índice alemán alcanzó una revaluación del 12% la semana pasada; Después de este aumento sustancial, era de esperar un mínimo de reversión para regular los excesos anteriores.

El Dax registró una caída de más del 2%, desde los máximos del martes 19, sin afectar de ninguna manera la tendencia alcista actual.

Esta se mantendrá firme incluso si no tenemos una ruptura fuerte de la zona de los 13000 puntos, dado que las maniobras realizadas por las manos fuertes indican la solidez de esta área.

¿Cuáles son los objetivos al alza del índice Dax para lo que queda del año 2019?

Si el DAX logra romper los 13324, podremos ver nuevos impulsos alcistas con objetivo 13422-467 y en extensión 13500. Si se golpea este nivel, iremos al ataque de los máximos históricos de enero de 2018 en los 13550.

En mi opinión, si el Dax mantiene los niveles actuales, no solo podrá alcanzar nuevos máximos históricos para finales de año, sino también acercarse a los 14,000 puntos.

Mientras tanto, hasta que el índice alemán no caerá por debajo de los 13,000 puntos, todas las caídas serán oportunidades de compra en busca de nuevos máximos.

Sin embargo, incluso por debajo de este umbral importante, tenemos un fuerte apoyo en el área 12953-12868.

Si tuviéramos que ir por debajo, los objetivos son 12756 y luego 12637-557-532-496.

Todas las áreas por debajo de los 13000 puntos indicados anteriormente, si alcanzadas, deben interpretarse, a priori, como una clara oportunidad de subir al tren alcista a mejores precios. La regla básica nos dice que, en una tendencia fuerte, cada corrección debe verse como un movimiento necesario para fortalecer esta tendencia.

¿Cuándo nos enfrentaremos a una verdadera reversión?

El DAX debe abatir la zona 11800-12000, los mínimos de octubre, y permanecer debajo de ella. A partir de los valores actuales, como he destacado en varias ocasiones, para tener al menos una señal clara de que el índice puede comenzar a hacer un principio de inversión de la tendencia, debe realizar excursiones diarias notablemente altas (300-400 puntos) durante al menos 3 días consecutivos, luego seguir cayendo también la semana siguiente. Lo más importante de verificar es que estas sesiones bajistas sean caracterizadas por ventas masivas que no se recuperan en 24 horas, de lo contrario, lo que hemos visto durante todo el año seguirá repitiéndose: actualización continua de los máximos anuales. Incluso si intentamos corto en los máximos, los stops deben ser apretados para evitar de quedarse perdido. En fin, será necesario un análisis de las correlaciones para determinar que no se trata de un caso aislado, sino de un movimiento general en todos los principales índices bursátiles.

Somos perfectamente conscientes del hecho de que el mercado tendrá que corregir tarde o temprano, pero como siempre he dicho, la regla es seguir y no pensar: incluso si no tenemos claras señales bajistas, debemos seguir la tendencia impulsada por las manos fuertes y nada más, de lo contrario, corremos el riesgo de tomar buenas palizas de parte del mercado.

¡Buena semana de trading a todos!