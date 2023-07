Para empezar a resolver estas dudas, como punto de partida debemos saber que los planes de pensiones no forman parte de la masa hereditaria. O lo que es lo mismo, explicado en el idioma del común de los mortales, no entra dentro del impuesto de Sucesiones y Donaciones y no tiene por qué estar reflejado en el testamento debido a que los planes de pensiones tienen ya de por sí a la hora de suscribirlo su propia vía para designar el beneficiario del plan en caso de fallecimiento.