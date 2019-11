Bitcoin ha utilizado perfectamente los avances tecnológicos recientes para crear algo hasta ahora imposible: una versión digital y mejor de oro extremadamente segura, confiable, descentralizada y globalmente negociable, y posiblemente de todo tipo de moneda existente en general.

Sin embargo, las ventajas no terminan ahí. Bitcoin también es 'seudónimo', lo que significa que si bien todas las transacciones que se realizan en la red son públicas y conocidas por todos como todo se registra en la cadena de bloques, a menos que alguien sepa quién posee los bitcoins que se utilizan en estas transacciones, no hay manera para rastrear esos bitcoins y transacciones hasta una persona o entidad determinada.

Esto tiene un doble propósito: permitir una transparencia extrema cuando se desee al realizar transacciones y también permitir mucho anonimato cuando se desee. Si uno quiere asegurarse de que tienen una prueba innegable perfecta de sus transacciones, todo lo que tienen que hacer es demostrar que poseen ciertos bitcoins, y luego todas y cada una de las transacciones realizadas con esos bitcoins son innegablemente suyas y ciertamente ocurrieron.

Si uno quiere, más bien, mantener el movimiento de su dinero menos abierto, simplemente necesita asegurarse de que los bitcoins que posee nunca estén vinculados a sus identidades, y que sus transacciones en la red están ofuscadas. Esto se puede lograr con una variedad de métodos, como el uso de un vaso , que le permite a uno enviar bitcoins a un servicio intermediario que mezclará estos bitcoins con bitcoins de muchas otras fuentes, y luego enviará bitcoins hacia el destino previsto desde las fuentes por completo sin relación con los bitcoins originales del remitente.

Para aclarar esto un poco más, los bitcoins se almacenan en lo que se conoce como ' direcciones '.

Piense en esto como una dirección de correo electrónico o una dirección postal. Estas direcciones permiten el almacenamiento, envío y recepción de bitcoins. El libro mayor de blockchain contiene un registro completo del movimiento de bitcoins de una dirección a otra.

Un vaso permite a alguien que dice, quiere mover bitcoins de la dirección 10 a la dirección 100, en cambio, mueve sus bitcoins de la dirección 10 a una dirección totalmente aleatoria, digamos 57. En alguna otra transacción, el vaso ha aceptado bitcoins de alguien completamente ajeno a digamos, dirección 20, que quería enviar las monedas finalmente a 200 y las envió a otra dirección 42 completamente aleatoria. Luego envía las monedas almacenadas en la dirección 42 del remitente 2 al remitente de la dirección 1 originalmente deseado, 100, y envía el monedas almacenadas en la dirección 57 del remitente 1 al remitente de la dirección 2 deseada, 200.

Esto es muy simplificado, pero efectivamente, cómo funciona un vaso, aunque a una escala mucho mayor, y con muchos más emisores y receptores de todo tipo de cantidades variables.

Esta capacidad de realizar transacciones de forma más anónima de forma digital y global que nunca ha abierto la puerta a algunos de los casos de uso más infames de bitcoin. Este seudónimo de bitcoin ha permitido mucha actividad ilícita, incluida la venta de drogas y otros productos ilegales en línea . Un desarrollo más reciente también ha sido el ransomware , mediante el cual el malware ahora puede ir directamente al grano y bloquear su computadora y exigir dinero directo en forma de bitcoin a cambio de la liberación de los datos de su computadora.

Estos desarrollos se han habilitado no solo por el seudónimo de bitcoin, sino también por la irrevocabilidad de las transacciones. A diferencia de las formas actuales de pago digital, como tarjetas de crédito y transferencias bancarias, las transacciones de bitcoin son irreversibles y no involucran a ningún intermediario que pueda mediar entre disputas.

Esto tiene sus desventajas, pero también sus ventajas, y de hecho fue uno de los principales beneficios que el creador de bitcoin (una figura pseudónima aún no identificada, Satoshi Nakamoto) delineó en el documento técnico de bitcoin. En sus propias palabras:

El comercio en Internet ha llegado a depender casi exclusivamente de instituciones financieras que sirven como terceros confiables para procesar pagos electrónicos. Si bien el sistema funciona lo suficientemente bien para la mayoría de las transacciones, todavía sufre las debilidades inherentes del modelo basado en la confianza. Las transacciones completamente no reversibles no son realmente posibles, ya que las instituciones financieras no pueden evitar mediar en disputas.

El costo de la mediación aumenta los costos de transacción, limitando el tamaño mínimo de transacción práctica y cortando la posibilidad de pequeñas transacciones casuales, y hay un costo más amplio en la pérdida de la capacidad de realizar pagos no reversibles por servicios no reversibles. Con la posibilidad de reversión, se extiende la necesidad de confianza.

Los comerciantes deben tener cuidado con sus clientes, molestandolos para obtener más información de la que de otra manera necesitan. Un cierto porcentaje de fraude se acepta como inevitable. Estos costos e incertidumbres de pago se pueden evitar en persona mediante el uso de moneda física, pero no existe ningún mecanismo para realizar pagos a través de un canal de comunicaciones sin una parte confiable.

Lo que se necesita es un sistema de pago electrónico basado en pruebas criptográficas en lugar de confianza, que permita a las dos partes interesadas realizar transacciones directamente entre sí sin la necesidad de un tercero de confianza. Las transacciones que son computacionalmente poco prácticas para revertir protegerían a los vendedores del fraude, y los mecanismos de custodia de rutina podrían implementarse fácilmente para proteger a los compradores.

Como señala Satoshi, la naturaleza irreversible e irreflexiva de bitcoin elimina la necesidad de que cualquier intermediario medie y negocie el proceso de pagos de una persona a otra. Los intermediarios (p. Ej., Bancos y redes de tarjetas de crédito) introducen inherentemente los costos generales y la ineficiencia en el sistema, lo que hace que las transacciones, y los micropagos en particular, sean más costosos de lo que sería de otro modo.

El fraude también se elimina inherentemente, ya que cualquier transacción propagada y confirmada por la red de bitcoin por 6 o más bloques generalmente se acepta que es imposible revocarla.

La falta de confianza en este sentido es un gran componente y ventaja de Bitcoin y la criptomoneda en general. Otra innovación innovadora que introduce la cadena de bloques es el concepto de un contrato inteligente , o un contrato que tampoco requiere confianza o intermediario para mediar, sino que se ejecuta contractualmente de una manera determinista a través del código ejecutado en la cadena de bloques.

Tradicionalmente, con un contrato legal, dos partes acuerdan ciertos términos con el entendimiento de que si una de las partes renuncia, la otra parte puede recurrir legalmente al sistema de justicia gubernamental. Las demandas, sin embargo, a menudo pueden ser excesivamente caras, y en muchos casos el resultado está lejos de ser seguro. Un abogado bueno o malo puede hacer o deshacer un caso, y uno también está a merced de un juez y / o jurado y sus caprichos subjetivos, posiblemente mercuriales. No es el sistema más eficiente o infalible.

Sin embargo, un contrato escrito con y ejecutado por código elimina la necesidad de confiar en un árbitro externo (como un sistema judicial), de la misma manera que las transacciones impuestas por el código de bitcoin eliminan la necesidad de confiar en una institución financiera de terceros. El código está escrito de tal manera que especifica claramente las condiciones del contrato y hará cumplir automáticamente estas condiciones.

Por ejemplo, si dos partidos deciden apostar a que Donald Trump gane las elecciones, históricamente, esto solo podría hacerse por palabra de honor o por algún contrato legal ad hoc. Por ejemplo, una pequeña apuesta de $ 100, sería absolutamente no iniciar una acción legal en el caso de que uno de los partidos decidiera incumplir el acuerdo después de las elecciones. Normalmente, la parte renegada simplemente quedaría en el polvo sin recurrir.

Sin embargo, con la llegada de los contratos inteligentes gracias a la cadena de bloques, esto es (pronto) un hecho del pasado. Uno puede crear un contrato inteligente simple sin costo alguno que especifique en el código que cada parte le enviará $ 100 en bitcoins, y que al finalizar el proceso de elección, enviará todos los $ 200 a la parte que apostó por Donald Trump ganar las elecciones, o enviar los $ 200 al partido que apostó a que él pierda las elecciones. Sin dudas, quejas o peros. El código es claro, objetivo y determinista. O el contrato se cumple en una dirección o se cumple en la otra. No es necesario confiar en la otra parte en la apuesta, mucho menos en un tercero para mediar.

Ethereum, como se verá más adelante (con suerte en otro artículo porque Dios mío, nunca quiero volver a escribir), lleva este concepto al siguiente nivel y lo sigue.

Un beneficio adicional de Bitcoin es que es realmente suyo, y puede conservarlo usted mismo, sin la necesidad de un banco o cualquier otro intermediario, y usarlo tan fácilmente como lo haría con una tarjeta de crédito. Esto asegura que no será víctima de un colapso del sistema bancario provocado por la banca de reserva fraccionaria o las políticas fiscales irresponsables del gobierno y las instituciones financieras en general. Sin embargo, también garantiza que nadie pueda quitarle su dinero ni siquiera de forma individual, dejando a un lado el apocalipsis financiero global.

Esto, como las fallas bancarias sistémicas, no es algo en lo que la mayoría de las personas generalmente se tengan que preocupar el 99% del tiempo. Sin embargo, en el 1% de los casos en que esto se convierte en un problema, se convierte en un problema muy grave. Los refugiados y otras víctimas de persecución y opresión son ejemplos claros de esto.

Como refugiado, en general, si desea escapar con su dinero, debe llevarlo en forma física, ya sea en oro o en papel moneda. Esto es limitante por algunas razones: una, solo puede tomar tanto como pueda llevar o convertir a forma física, y dos, las monedas físicas son extremadamente simples de detectar y confiscar.

Nuevamente, aunque todo esto parece increíblemente exagerado hoy para la mayoría de las personas (pero no para todos, como la actual crisis migratoria europea ha dejado en claro), sucede con mucha más frecuencia de lo que cabría esperar. Un hecho poco recordado es que los Estados Unidos una vez prohibieron la posesión de oro, en 1933 con la Orden Ejecutiva 6102, y obligaron a todos sus ciudadanos a ceder todo el oro a los Estados Unidos a un precio fijo de $ 20.67 por onza troy.

Inmediatamente después, el Tesoro de los Estados Unidos revalorizó todo su oro a $ 35 por onza troy para transacciones extranjeras, y en el proceso obtuvo una enorme ganancia a expensas de todos los ciudadanos que se vieron obligados a renunciar a su oro a precios de liquidación.

Suena increíble, pero esta es la vida real. El gobierno amenazó con multar a cualquier persona atrapada por poseer oro en violación de esta orden de $ 10,000 ($ 185,000 hoy) y meterlos en la cárcel por hasta diez años. Un caso famoso involucró a Frederick Barber Campbell , que tenía depositado en Chase Bank más de 5,000 onzas de oro (con un valor de más de $ 6 millones hoy), e intentó retirar el oro que legítimamente poseía. Chase se negó a permitirle hacerlo, por lo que decidió demandar a Chase por privarlo de sus activos.

En respuesta a su demanda (este caso demuestra el valor de básicamente todo sobre bitcoin, desde la capacidad de almacenar su propio dinero hasta la capacidad de no confiar en el sistema legal para el recurso), Campbell fue contraatacado y acusado por un fiscal federal, y tuvo que defenderse a sí mismo en la corte por no renunciar a su oro.

Finalmente, aunque Campbell no terminó yendo a la cárcel, el gobierno decidió confiscar todo su oro y le confiscó el oro por valor de $ 6 millones.

Pasaron 40 años completos, o hasta 1974, antes de que Gerald Ford firmara un proyecto de ley que legaliza una vez más que los particulares y las corporaciones posean oro en los Estados Unidos.

Esto pone de relieve los caprichos a menudo mercuriales de los gobiernos, incluso los bien considerados como el de los Estados Unidos, a los que hasta ahora la mayoría de los ciudadanos han estado sujetos sin alivio ni alternativa. La mayoría de las veces, las cosas funcionan lo suficientemente bien como para que todos podamos pasar sin tener que pensar demasiado en este hecho. A veces, sin embargo, las cosas salen muy, muy mal.

Bitcoin cambia fundamentalmente esta ecuación. A diferencia del oro, el bitcoin es casi imposible, cuando se almacena correctamente, para que cualquiera pueda confiscarlo sin su consentimiento. Las direcciones en las que se almacenan los valores de bitcoin están protegidas por 'claves privadas', que pueden considerarse como una contraseña o una clave para una caja de seguridad. Sin esta clave privada, generalmente es imposible robar los bitcoins almacenados en la dirección pública a la que corresponde la clave privada. Mientras mantenga segura esta clave privada, sus bitcoins estarán seguros.

Con cosas como billeteras cerebrales posibles, esto significa que incluso en el peor de los casos, literalmente puede almacenar sus bitcoins en su cerebro y en ningún otro lugar, y así evitar fácilmente su confiscación. Solo otra innovación fundamental en la evolución de la moneda que Bitcoin ha hecho posible: su naturaleza completamente intangible es en realidad un activo.

Sin embargo, la intangibilidad de bitcoin parece colgar a algunas personas. A veces es difícil concebir de inmediato cómo los bitcoins podrían tener valor, como sostienen estas personas, cuando son intrínsecamente inútiles. No son más que un concepto, respaldado por algún código de computadora. El oro es un objeto físico y tangible que puedes sostener en tu mano. Tiene usos reales en la industria y como joyas que le dan valor. Incluso el papel moneda se puede utilizar para encender o papel higiénico si es necesario.

Bitcoin, por otro lado, es completamente intangible. Es solo un concepto respaldado por código, ni más ni menos. No se puede usar para nada funcional además de ser transferido en concepto a otras personas como una reserva de valor. ¿Cómo podría algo como esto posiblemente tener valor como otras monedas existentes?

Es una buena pregunta, y una que subraya cuán interesante es realmente el concepto de dinero y cuán raramente pensamos realmente de manera crítica al respecto.

Claro, digamos que no puedes comparar bitcoin con oro y decir que es mejor porque el oro tiene una utilidad tangible del mundo real y bitcoin no.

¿Cuál es el valor de esa utilidad del mundo real? Solo alrededor del 12% del oro comprado cada año se usa realmente para fines industriales y médicos. Si esto es realmente de donde se deriva el valor del oro, el oro valdría mucho menos de lo que realmente es.

Por otro lado, el codiciado estado del oro en la joyería es simplemente una propiedad derivada de su valor percibido, lo que lleva a su designación como un símbolo de estado. Sin ese valor percibido subyacente, tendría mucho menos valor en joyería. En consecuencia, aún queda la pregunta sobre la brecha entre el valor industrial y médico del oro y el valor real del oro según lo determine el mercado.

¿De dónde viene el valor en esa brecha?

Esto es aún más cierto con el papel moneda. Sí, puede utilizar y reutilizar el papel para todo el valor intrínseco que tiene el papel. Pero, ¿cuál es ese valor intrínseco del papel? Esto es fácil de responder, porque podemos ver cuánto paga el gobierno para ganar papel moneda. Los billetes de $ 1 y $ 2 cuestan menos de 5 centavos de dólar en el extremo inferior del espectro, mientras que los billetes de $ 100 cuestan 12.3 centavos en el extremo superior.

Incluso el billete de $ 1, que parece ser la mejor oferta si uno valora el valor de su moneda en función de su valor intrínseco 'tangible', tiene solo ~ 5 centavos de valor real en papel, o <5% de su valor real valor denominado ¿De dónde viene el resto de esos 95 centavos de valor?

Resulta que estas brechas en el valor entre el valor de lo 'tangible' en sí mismo y el valor real de la moneda tal como está en el mercado hoy en día está tan evocado de la nada como un simple concepto, ya que el valor percibido de Bitcoin es .

Este valor 'intangible' que atribuimos a la moneda, que representa la gran mayoría del valor de todas las monedas, no solo bitcoin, es en última instancia lo que hace que el dinero funcione. Yuval Noah Harari capta este hecho muy bien en Sapiens , donde expone el caso de que el valor de una determinada forma de dinero es esencialmente una indicación de confianza en esa forma de dinero. Es nuestra confianza colectiva compartida y nuestra creencia en una moneda lo que le da valor, no su utilidad intrínseca tangible o cualquier otra cosa.

El oro mantiene bien su valor porque confiamos en que todos colectivamente continuaremos confiando en él como una reserva de valor para siempre, principalmente debido a su escasez y falta de control centralizado. Las monedas fiduciarias mantienen bien su valor cuando lo hacen porque la gente confía en que todos los demás también confían en la moneda y que merece confianza. En el momento en que se derrumba la confianza colectiva, también lo hace la moneda, sin importar su valor intrínseco 'tangible'.

Es por eso que ninguna moneda fiduciaria ha resistido la prueba del tiempo durante un período de tiempo lo suficientemente largo, mientras que el oro hasta la fecha siempre ha resistido la prueba del tiempo y ha mantenido bien su valor. La confianza colectiva para el oro nunca ha colapsado debido a su escasez inherente e inmunidad a las vicisitudes que las monedas fiduciarias deben soportar a manos de caprichosos poderes de gobierno centralizados, mientras que la confianza colectiva en cada moneda fiduciaria histórica ha fallado inevitablemente hasta la fecha, y la confianza colectiva en muchos presentes Las monedas fiduciarias diarias continúan fallando mientras hablamos.

Con esto en mente, se puede considerar que Bitcoin es la forma más pura de dinero, ya que su valor se basa completamente en la confianza en él y nada más. Podría decirse que también puede verse como la moneda más confiable , ya que fue hecha a medida por diseño intencional para exhibir los mejores elementos de monedas históricamente confiables (por ejemplo, oro), así como para introducir por primera vez una serie de características que que sea aún mejor que todas las monedas existentes anteriormente.

Si las personas han confiado en el oro hasta la fecha como una reserva de valor debido a su escasez inherente y su resistencia al control centralizado y a la manipulación de precios / suministros, Bitcoin hace todo eso y más, y lo hace todo mejor. La escasez de oro, como se ilustra arriba, es cualquier cosa menos constante, y hemos más que duplicado el suministro mundial de oro en los últimos 50 años. Bitcoin, por otro lado, tiene un calendario de proliferación conocido de forma precisa y pública, y se acercará al límite de su suministro en solo unas pocas décadas más.

Como ejercicio de reflexión, imagine que una nueva nación llamada Estados Unidos entró en formación y decidió crear su propia moneda fiduciaria hoy. Al mismo tiempo, se introduce bitcoin como moneda.

¿En qué confiarías? Mi apuesta personal sería absoluta, total e inequívocamente bitcoin. Con la nueva moneda de EE. UU., Se me exigiría efectivamente que confiara en que el gobierno de EE. UU. Actuaría sin falta durante todo el curso de su existencia indefinida para practicar hábitos perfectos fiscalmente responsables y no arruinar su economía de ninguna manera dramática. También sería consciente de que, incluso en circunstancias perfectas, la moneda estaría diseñada fundamentalmente para inflarse y, en consecuencia, mi dinero continuaría perdiendo valor con el tiempo si decidiera mantenerlo y guardarlo.

Además, me vería obligado a utilizar una institución financiera intermediaria, como un banco, para retener mi dinero y, por lo tanto, exponerme a otra capa de confianza requerida y el riesgo que la acompaña. También sería consciente de que estas instituciones casi con certeza practicarían la banca de reserva fraccionaria en la mayor medida en que pudieran salirse con la suya, de modo que serían extremadamente frágiles a pequeñas perturbaciones y vulnerables a cosas como corridas bancarias y colapsos sistémicos fuera de control.

Por otro lado, con bitcoin, no tendría que confiar en nadie en absoluto. Sabría con certeza que mis monedas no perderían su valor debido a la inflación como consecuencia de su escasez diseñada e indeleble. También sabría que al guardar mis monedas yo mismo, nadie más, ni siquiera un banco, podría realmente gastar el 90% de mi dinero y no devolverme el dinero en caso de una corrida bancaria. Además, nadie podía confiscar por la fuerza mi dinero bajo ninguna circunstancia, ya que siempre podía almacenarlo de tal manera que nunca podría recuperarse, excepto con mi consentimiento. Nadie necesariamente podría saber cuánto dinero tenía, a menos que decidiera hacer pública esa información.

Recuerde: solo 13 años después de su creación, la moneda estadounidense ya había sufrido una inflación desbocada fatal y colapsó. Bitcoin, por otro lado, vale más que nunca solo 9 años después de su creación, y actualmente cuenta con una capitalización de mercado de más de $ 40 mil millones. ¿En qué confiarías?

El otro argumento común contra Bitcoin es que es inútil para cualquier función del mundo real en este momento además del ransomware y actividades ilegales, y por lo tanto no tiene valor porque no tiene buenos casos de uso.

Este es un argumento fundamentalmente defectuoso que se puede presionar contra absolutamente cualquier nueva tecnología o invención, y no tiene en cuenta el proceso natural de crecimiento y la adopción gradual a lo largo del tiempo. El mismo argumento exacto se usó contra Internet en sus primeros días, y encuentro este artículo de Newsweek, publicado en 1995, particularmente esclarecedor a este respecto.

Después de dos décadas en línea, estoy perplejo. No es que no haya pasado un buen rato en Internet. Conocí a personas geniales e incluso atrapé a un hacker o dos. Pero hoy, estoy inquieto por esta comunidad más moderna y sobrevendida. Los visionarios ven un futuro de trabajadores de teletrabajo, bibliotecas interactivas y aulas multimedia. Hablan de reuniones electrónicas de la ciudad y comunidades virtuales. El comercio y los negocios pasarán de oficinas y centros comerciales a redes y módems. Y la libertad de las redes digitales hará que el gobierno sea más democrático.

Camelo. ¿Nuestros expertos informáticos carecen de todo sentido común? La verdad en ninguna base de datos en línea reemplazará su periódico diario, ningún CD-ROM puede reemplazar a un maestro competente y ninguna red de computadoras cambiará la forma en que funciona el gobierno.

Lo sorprendente de esto es que si bien todo lo que dijo en ese momento era cierto, y ciertamente ninguna de esas cosas fue particularmente posible en 1995, todo sucedió eventualmente. Hoy, los trabajadores remotos son una gran parte de la fuerza laboral mundial. La educación en línea está en auge. Amazon se está haciendo cargo de todo el comercio y es más grande que cualquier tienda minorista del mundo. Periódicos y revistas impresas están muriendo a izquierda y derecha, reemplazados por una proliferación de noticias en línea.

La misma trayectoria de crecimiento es la forma en que veo el bitcoin, la criptomoneda y la tecnología blockchain en general. Si todo va bien, y no hay garantía de que pueda hacerlo, todo podría fallar y todas nuestras esperanzas y sueños podrían aglomerarse en popa: no hay ninguna razón para que Bitcoin no pueda un día superar incluso nuestra imaginación más salvaje de hoy, al igual que Internet lo hicimos antes, y fundamentalmente reescribimos el guión de cómo interactuamos con el dinero y el mundo en general.

Sí, hoy está lejos de alcanzar este objetivo, pero incluso ahora, avanzamos en impulsar la utilidad de bitcoin en la vida pragmática diaria. Ya ha resultado indispensable para mí y para cientos de miles de personas en todo el mundo.

Si les enviara una transferencia bancaria (como solía hacerlo), sus bancos exigen una montaña de documentación que detalla hasta el último dólar y retienen su dinero durante más de medio mes antes de finalmente entregárselo. Naturalmente, esto es un dolor de cabeza y altamente ineficiente, que consume mucho tiempo y requiere muchos recursos para todos nosotros. Bitcoin evita fácilmente todos estos problemas.

Bitcoin también es dramáticamente más barato de usar que casi cualquier otra forma de transferencia internacional de dinero hoy en día. Ya, solo para este caso de uso, demuestra su valía sobre las actuales soluciones de transferencia de dinero internacionales dominantes, como Western Union. Puedo transferir dinero a cualquier persona en el mundo, en cualquier cantidad, y hacer que lo reciban sin mover un dedo en solo unos minutos. Por este privilegio, tengo que pagar solo unos pocos centavos, sin importar cuánto envíe, en lugar de un porcentaje proporcional enorme, con tarifas y recargos mínimos elevados.

Este es sólo el comienzo. No esperas que un caballo se convierta en un campeón mundial de carreras directamente desde el útero. Se necesita tiempo, entrenamiento y bastante suerte. Lo mismo ocurre con la tecnología bitcoin y blockchain. Pero el hecho de que un caballo no sea un campeón mundial todavía, no significa que no deba apostar por ese caballo a largo plazo. Si ve potencial en ese caballo y está dispuesto a esperarlo a largo plazo, adelante, apueste por ese caballo. Un día, podría apoderarse del mundo, y si lo hace, podría ganar a lo grande.

Puede hacer esto haciendo que el problema sea más o menos difícil, al requerir más o menos ceros al comienzo de la salida que resuelve el problema. Cuantos más ceros se requieran al comienzo de la salida, más difícil será resolver el problema exponencialmente. Para entender por qué es esto, haga clic aquí para obtener una explicación razonablemente buena.

En este caso, se requeriría la cantidad correcta de ceros iniciales y otros caracteres para garantizar que se encuentre una solución en promedio cada 600.000 intentos aproximadamente.

Sin embargo, imagine ahora que una nueva computadora se une a la red, y esta también puede calcular 1.000 hashes por segundo. Esto efectivamente duplica la velocidad a la que se puede resolver el problema, porque ahora en promedio se prueban 600.000 hashes cada 5 minutos, no 10.

El código de Bitcoin resuelve este problema de manera elegante al garantizar que cada 2.016 veces se extraiga un nuevo bitcoin (aproximadamente cada 14 días a 10 minutos por bloque, en la actualidad), la dificultad se ajusta para ser proporcional a cuánto más o menos poder de hashing está extrayendo bitcoin, de modo que en el promedio de nuevos bitcoins se sigue encontrando aproximadamente cada diez minutos más o menos.

Puede ver la dificultad actual de extraer Bitcoin aquí . Debería ser evidente a partir de una mirada de medio segundo que la cantidad de potencia informática que trabaja para extraer bitcoins en este momento es inmensa, y la dificultad es proporcionalmente inmensa. En el momento de escribir este artículo en este momento, se están ejecutando cerca de 5 mil millones de hashes por segundo para tratar de encontrar el próximo bloque de bitcoin.

Este sistema tiene muchas ventajas incluso sobre el sistema natural de oro de ser extraído del suelo. La extracción de oro es efectivamente aleatoria y no está dictada por ningún algoritmo informático perfecto, y en consecuencia es mucho más impredecible en su producción en cualquier momento dado. Si se encuentra por casualidad una gran oferta de oro en algún lugar, teóricamente podría inflar dramáticamente la tasa a la que el oro ingresa a la oferta existente y, en consecuencia, causar una disminución inesperada en el precio unitario del oro.

Esto no es solo teórico: es la realidad de la producción de oro.

De hecho, más de la mitad de todo el oro que se ha extraído en la historia de la humanidad se ha extraído en los últimos 50 años. La dificultad de extraer oro no aumenta proporcionalmente con la cantidad de personas que lo extraen, o con las innovaciones tecnológicas que hacen que sea mucho más fácil localizar y extraer oro con el tiempo.

Bitcoin, por otro lado, siempre se extraerá en un horario cuidadosamente regulado, porque puede adaptarse perfectamente sin importar cuántas personas comiencen a extraerlo o cómo hardware de minería bitcoin tecnológicamente avanzado se convierte.

De hecho, ya se sabe con certeza que solo habrá un total de 21 millones de bitcoins en el mundo.

Esto se debe a que la cantidad de bitcoin que se extrae cada vez que se resuelve un problema de hash y se crea un nuevo bloque se divide por la mitad cada 210,000 bloques, o aproximadamente cada 4 años.

La recompensa inicial por bloque solía ser de 50 bitcoins en 2009. Después de aproximadamente cuatro años, esto se redujo a 25 bitcoins a fines de 2012. La última reducción a la mitad ocurrió en julio de 2016, y la recompensa por bloque extraído a 12.5. En 2020, esto debería bajar a 6.25, en 2024, 3.125, y así sucesivamente, hasta que la recompensa caiga esencialmente a cero.

Cuando todo esté dicho y hecho, habrá 21 millones de bitcoins . Exactamente eso, ni más ni menos. Elegante, ¿no? Esto elimina otro riesgo con las monedas existentes, incluido el oro: no hay absolutamente ninguna sorpresa a la hora de conocer el suministro presente y futuro de bitcoin. Un millón de bitcoins nunca se encontrarán al azar en California un día e incitarán a una fiebre del oro digital.

Además de esto, bitcoin es trivialmente divisible en cualquier grado arbitrario. Actualmente, la unidad más pequeña de bitcoin se conoce como satoshi, y es la centésima millonésima parte de un bitcoin (0.00000001 bitcoins = 1 satoshi).

Esto significa que, a diferencia del oro, el bitcoin se adapta perfectamente no solo a ser una reserva de valor a prueba de inflación, sino también a una moneda negociable cotidiana, ya que es fácilmente divisible a cualquier cantidad arbitraria. Puede comprar una taza de café con la misma facilidad que puede comprar un automóvil.

Además, bitcoin se puede enviar de manera increíblemente rápida y remota a través de Internet a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Esto se debe a que cuando se extrae bitcoin, los mineros realmente brindan un servicio para alimentar la red bitcoin.

Lo que sucede cuando un minero extrae bitcoin es en realidad que agregan un 'bloque' a lo que se conoce como ' blockchain '. Blockchain es un libro mayor que contiene un registro de cada transacción realizada con bitcoins desde su inicio. Cuando alguien decide extraer bitcoin, debe descargar toda la cadena de bloques tal como está actualmente.

Luego, cuando encuentran con éxito una solución para el siguiente problema de hash y extraen un bloque de bitcoins, sucede algo mágico. Pueden agregar el bloque que acaban de extraer al final de la cadena de bloques existente, y con él, incluyen todas las transacciones que se iniciaron en la red bitcoin desde que se extrajo el último bloque. Luego propagan este bloque que acaban de crear al resto de la red de mineros de bitcoin, quienes luego actualizan sus propias cadenas de bloques con este nuevo bloque y comienzan a trabajar para resolver el siguiente problema de hash.

Como recompensa por proporcionar este valioso servicio, a los mineros se les permite agregar una sola transacción al comienzo del bloque que extrajeron, llamada ' transacción de base de monedas '. Esta transacción contiene el nuevo bitcoin que se creó cuando extrajeron el bloque, y le permite al minero reclamar este bitcoin por sí mismo.

En este punto, un lector particularmente astuto podría preocuparse por el hecho de que la recompensa por extraer un nuevo bloque de bitcoin se reduce gradualmente a cero. ¿No hará esto que los mineros dejen de extraer Bitcoin y, en consecuencia, dejen de proporcionar un servicio muy valisoso que permitiría que la red de Bitcoin siga funcionando y que se envíen y registren nuevas transacciones?.

La respuesta es no, porque los mineros no son recompensados ​​únicamente por el nuevo bitcoin que se genera cada vez que extraen un bloque. Los usuarios también pueden enviar una tarifa de transacción junto con sus transacciones, que se paga a cualquier minero que decida incluir su transacción en un bloque que extraen. Con el tiempo, a medida que la red de bitcoin se utilice para más y más transacciones, se espera que las tarifas de transacción sean más que suficientes para incentivar a suficientes mineros a continuar bloqueando minas para mantener la red de bitcoin segura, segura y robusta.

Es importante que suficientes mineros sigan intentando extraer bloques porque este es otro servicio valioso que los mineros brindan a la red. Bitcoin, como el oro, es poderoso como una reserva de valor porque es descentralizado y sin confianza . No hay una autoridad central que tenga todo el poder sobre bitcoin, al igual que ninguna autoridad central tiene poder sobre el oro.

Ninguna persona o gobierno puede decidir conjurar más bitcoins a pedido o quitárselos. La única forma en que se pueden cambiar las reglas que rigen bitcoin es si se cambia el software que los mineros de bitcoin corren para extraer bitcoin.

Técnicamente, cualquier minero de bitcoin podría decidir cambiar el software que ejecuta para extraer bitcoin en cualquier momento. Sin embargo, esto todavía no tiene ningún impacto en el cambio de Bitcoin en sí. Lo que haría es causar una " bifurcación dura " o una divergencia en la cadena de bloques.

Esto ocurre porque cualquier bloque en el que el minero rebelde que cambió sus minas de software no sea aceptado por todos los demás mineros que aún ejecutan el software original. En consecuencia, todos los demás mineros comenzarán a extraer diferentes bloques y a agregarlos a su cadena de bloques. Esto conduce a una bifurcación en el camino, esencialmente, donde se forman dos cadenas de bloques completamente diferentes: una por el minero rebelde y otra por todos los demás mineros.

Todo hasta el punto del cambio de software permanece igual en ambas cadenas de bloques, pero después de ese cambio, las cadenas de bloques divergen. Una vez divergidos, nunca se pueden reconciliar y volver a fusionar.

Sin embargo, esto no es una preocupación, porque la red bitcoin se ejecuta por consenso y acepta la cadena de bloques más larga. En la práctica, esto significa que cualquier blockchain que tenga la mayor potencia de cómputo está garantizada efectivamente para ganar, ya que podrán calcular las soluciones a los problemas de hash y encontrar nuevos bloques más rápido que sus competidores menos poderosos.

Esto significa que, en teoría, Bitcoin es vulnerable a lo que se conoce como un ataque del 51% , un ataque en el que si una sola entidad pudiera obtener el control de al menos el 51% del poder de hashing total dirigido a la minería de Bitcoin, podría superar a una blockchain legítima y tomar el control de la red temporalmente.

Sin embargo, esta es una hazaña extraordinariamente difícil de lograr, ya que cuanta más gente extraiga bitcoin, más difícil será hacerse cargo de la red. Al ritmo actual de minería mundial de casi 5 mil millones de gigahashes por segundo, sería extraordinariamente difícil incluso para las organizaciones más poderosas del mundo (por ejemplo, gobiernos a gran escala) realizar un ataque exitoso del 51%. Sería enormemente costoso y posiblemente más perjudicial financieramente para el atacante que para la red.

De hecho, lo único que un atacante del 51% realmente podría lograr es destruir la fe colectiva en bitcoin. No podían de alguna manera robar y ganar todo el valor de bitcoins para sí mismo. El atacante no podría generar nuevos bitcoins a pedido de forma arbitraria, y todavía tendría que extraerlos.

Tampoco tendrían control sobre tomar bitcoins creados en el pasado que no les pertenecían. Lo único que podrían hacer, realmente, es gastar repetidamente bitcoin que ya poseían una y otra vez, pero incluso esto tiene un valor limitado, porque los nodos mineros `` honestos '' nunca aceptarían estos pagos fraudulentos.

Por lo tanto, ningún minero de bitcoin racionalmente interesado trataría de montar un ataque del 51%, ya que con toda probabilidad, perderían grandes cantidades de dinero al hacerlo y no ganarían casi nada del esfuerzo. La única razón por la que alguien querría llevar a cabo un ataque del 51% es para intentar destruir la fe en Bitcoin: los gobiernos grandes, por ejemplo, que algún día podrían sentir que sus monedas fiduciarias que actualmente les brinda un gran valor están siendo amenazadas por Bitcoin. Sin embargo, la probabilidad de que incluso estas enormes entidades realicen con éxito un ataque del 51% ya se está desvaneciendo, a medida que aumenta el poder minero.