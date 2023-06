El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense ha emitido alertas sobre la calidad del aire en prácticamente toda la costa atlántica.

Por ello, las escuelas permanecerán cerradas por el momento a la espera de que la situación mejore. Asimismo, numerosos vuelos han sido cancelados y algunas empresas, como Google, han comunicado a sus empleados que trabajen desde casa.

"Aconsejamos a los empleados de Google que trabajen desde casa si es posible y limiten su exposición al aire libre. Las terrazas de nuestro campus de Nueva York permanecerán cerradas hoy", recoge el comunicado que la compañía ha enviado a sus trabajadores y del que se hace eco la cadena CNBC.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, también ha instado a sus ciudadanos a que extremen las precauciones ante la previsión de que la calidad del aire sufrirá un "empeoramiento".

"Se prevé que la calidad del aire se siga deteriorando a lo largo del día, por lo que la alerta seguirá en vigor al menos hasta este jueves por la noche", ha escrito en su perfil de Twitter.

We're in the worst of the conditions, but the Air Quality Health Advisory has been extended until 11:59 pm Thursday — which our teams have been anticipating.



Mask up and limit your outdoor activities.



See real-time air quality: https://t.co/Ok9k6nidUG pic.twitter.com/EfceKRUu6Y