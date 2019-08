Movistar usa a la víctima de los nazis Ana Frank para hacer humor

La colaboradora de Las que faltaban, Victoria Martín, ha comparado a Ana Frank con una 'influencer'. La víctima del holocausto es una figura reconocida mundialmente por escribir uno de los testimonios que retrata el sufrimiento de toda su familia en la época nazi.

Victoria Martín ha comparado a Ana Frank con una 'instagramer': "Me he dado cuenta de que las influencers no empezaron ahora, sino que existieron a lo largo de la historia, con Ana Frank, que es la Marta Carriedo del siglo XX". Una desafortunada broma que ha desatado la polémica en redes sociales e incluso piden el despido de la colaboradora de Movistar +.