La detención se produjo después de que se negase cambiar la lencería por una mascarilla homologada o ponérsela por encima tras las exigencias del personal de un control de seguridad. Su esposa Janice McAfee, que también fue retenida en una de las salas del aeropuerto, pudo seguir escribiendo desde la cuenta de su marido y explicó que "las mascarillas protegen contra las bacterias. ¡No contra los virus, muchachos! Fue arrestado por lo que él cree. Gracias, mi amor".

Finalmente fue liberado 14 horas después y, también a través de la red social, confirmó que estaba "de vuelta en Bielorrusia y, con la excepción de un ojo morado, no estaba peor". "No puedo hablar públicamente sobre mi diversión y juegos de ayer, lamentablemente, pero después de unas horas de sueño volveré con mi corriente habitual de conciencia", añadió.

I'm back in Belarus and, with the exception of a black eye, no worse for wear.



I cannot speak publicly about my fun and games yesterday, regrettably, but after a few hours sleep I will be back with my usual stream of conscious:)



Good to be back. pic.twitter.com/DXdLP8kD5b