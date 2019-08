Ya son 150 afectados por listeriosis y se sospecha de 523 más en Andalucía

Consejería de Salud admite que los números crecerán al ser variable el periodo de incubación

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha confimado esta mañana en una visita al Puerto de Valencia que ya son 150 personas las que han contraído listeriosis en toda España.

En Andalucía, la región en la que ha emergido el brote de esta enfermedad, son ya 132 los afectados y hay otras 523 personas en observación. El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha explicado esta mañana en Cope que a todos los afectados se les han practicado los cultivos en sangre pertinentes. En Extremadura, Madrid, Cataluña y Aragón también tienen algunos casos en investigación.

Aguirre en declaraciones recogidas por Europa Press, ha querido constatar que probablemente el número crecerá en las próximas horas "porque el periodo de incubación es muy variable", pues "va desde pocos días desde el momento del consumo hasta 70 días". Sin embargo, también ha querido dejar claro que el tratamiento para acabar con esta enfermedad es "muy eficaz" y que el "sistema sanitario está funcionando muy bien", a diferencia de otros países con los mismos brotes. En España, cada año se registran más de 300 casos de listeria.

El consejero ha lamentado, no obstante, la muerte de la mujer de 90 años por este brote de listeriosis por carne mechada que se produjo el pasado lunes en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla donde ingresó el día 15 tras cinco o seis días con síntomas.

Por otro lado, José Miguel Cisneros, director de la Unidad de Enfermedad Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío, en una entrevista en La Mañana ha querido tranquilizar a los ciudadanos afirmando que la listeria "solo se transmite por la ingesta del alimento". Sin embargo, ha querido recalcar que esta "presenta una tasa de mortalidad importante en las poblaciones de riesgo, como son las personas mayores o las embarazadas, de ahí que haya 18 mujeres y dos recién nacidos en observación". Por lo que, hay que ser muy sensibles y actuar inmediatamente con estos grupos", ha recordado Cisneros.

ACCIONES JUDICIALES CONTRA LA EMPRESA

Desde la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), han confirmado que emprenderán acciones judiciales para exigir responsabilidades a la empresa la cual, según afirman, "está callada y no contesta". Asimismo, el vicepresidente de la organización Rubén Sánchez ha declarado en RNE que "el brote "se ha gestionado tremendamente mal". Afirma que se produjo un error en la toma de muestras a la hora de etiquetar los productos sospechosos. Pero, además de ese error humano, "no fue hasta que la Junta de Andalucía se vio presionada que no comunicó el nombre de la marca causante", argumenta. "Cada hora, cada día es precioso para prevenir más casos", ha recordado Sánchez.