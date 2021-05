Reino Unido ofrecerá a los menores de 40 años sanos otras vacunas alternativas a AstraZeneca, "siempre que estén disponibles", según ha anunciado este viernes el Comité conjunto de vacunación e inmunización del Reino Unido (JCVI, por sus siglas en inglés).

De esta forma, los ciudadanos de entre 18 y 39 años que no tengan patologías previas y aún no estén inmunizados podrán elegir las vacunas de Pfizer y Moderna, siempre y cuando esto "no retrase" el plan de inmunización.

Esta decisión llega después de que la demanda en el país por el preparado de AstraZeneca haya caído en picado desde marzo por los varios casos de trombos detectados hasta el momento en personas con su vacuna.

En concreto, solo el 17% de los británicos dice ahora que preferiría la vacuna de AstraZeneca si pudiera elegir alguna, frente al 24% que optaba por ella a finales del tercer mes del año.

La EMA, que reconoció la relación entre los trombos y el preparado de AstraZeneca, sigue recomendando su vacuna porque los beneficios superan enormemente los riesgos. De hecho, el organismo ha pedido que se administre la segunda dosis a los menores de 60 que ya recibieron la primera.