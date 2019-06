Trump, cuestionado sobre degradar a Powell: "Vamos a ver qué hace"

Y la respuesta de Trump ha sido que dependerá de las medidas que tome Powell al frente de la Fed. "Vamos a ver qué hace", ha comentado a los periodistas. Posteriormente, ha añadido que quiere "el mismo campo de juego" con el resto de bancos centrales, después de que el Banco Central Europeo y el Banco Popular de China hayan anticipado que tomarán las medidas de estímulos que consideren necesarias para impulsar el crecimiento.

La información ha sido publicada por Eamon Javers, corresponsal de CNBC en Washington, en su perfil de Twitter:

I just asked President Trump if he still wants to demote Jay Powell at the Fed. He said: “Let’s see what he does.” Says he wants a “level playing field” from the Fed. pic.twitter.com/a4E8Ec2BKK