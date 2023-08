Nuevo episodio en una de las historias más surrealistas del año: el combate entre Mark Zuckerberg y Elon Musk. Tras varios meses dejando caer la posibilidad de que se enfrentarían en el octógono en un combate de artes marciales mixtas, el consejero delegado y fundador de Meta ha descartado que se llegue a celebrar la pelea debido a que Musk no se toma en serio el evento.

"Creo que todos estamos de acuerdo en que Elon no va en serio y es hora de pasar página", escribió el cofundador de Facebook el domingo en una publicación en Threads, la nueva aplicación con la que Meta pretende rivalizar con X, la empresa antes conocida como Twitter. "Le ofrecí una cita real. Dana White (UFC) ofreció hacer de esto una competición legítima con fines benéficos. Elon no quiere confirmar una fecha, luego dice que necesita cirugía, y ahora pide hacer una ronda de práctica en mi patio trasero en su lugar", continuó el fundador de Facebook.

De igual modo, Zuckerberg ha asegurado que "si Elon alguna vez se toma en serio una cita real y un evento oficial, ya sabe cómo ponerse en contacto conmigo". "De lo contrario, es hora de seguir adelante. Voy a centrarme en competir con gente que se toma este deporte en serio", concluyó.

La respuesta de Musk todavía no ha llegado, aunque en los últimos días publicó unos mensajes en los que supuestamente retaba a Zuckerberg a un combate en su casa, donde Zuckerberg ha construido un ring octogonal. No obstante, Zuckerberg habría rechazado esta idea, asegurando que Musk debería "entrenar por su cuenta" si quiere hacer "una lucha real de MMA". "No quiero seguir alimentando algo que no va a ocurrir jamás, así que deberías decidir si vas a hacer esto y hacerlo pronto o pasar página", añadió Zuckerberg.

"Estaré en tu casa en Palo Alto (California) el lunes. Peleemos en tu octógono. No he estado entrenando mucho, al margen de un breve combate con Lex Fridman (informático especializado en IA). Si bien pienso que es muy improbable, dada nuestras diferencias de peso, tal vez seas un Bruce Lee moderno y me ganes de algún modo", respondió Musk.

En las últimas semanas, Musk aseguró haber mantenido contactos con Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, así como con el primer ministro de cultura del país, para fijar una "ubicación épica para el combate". "La lucha será gestionada por mi Fundación y la de Zuckerberg y no por la UFC. Será retransmitida en esta Plataforma y en Meta. La realización estará inspirada en la Antigua Roma y todo será respetuoso con el pasado y el presente de Italia", aseguró el magnate.

La rivalidad entre Musk y Zuckerberg se ha recrudecido desde el lanzamiento de Threads, a la cual el CEO de Tesla criticó duramente e incluso llegó a acusar de robar secretos comerciales. "Estoy seguro de que la Tierra está impaciente por estar exclusivamente bajo el control de Zuck sin ninguna otra opción", tuiteó Musk antes del lanzamiento de Threads. No obstante, el director de comunicaciones de Meta, Andy Stone, aseguró que "nadie en el equipo de ingeniería de Threads es un exempleado de Twitter".