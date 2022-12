El presidente Joe Biden también ha pedido al país que extreme las precauciones y que sigan en todo momento las recomendaciones de las autoridades, ya que se trata "de una alerta meteorológica muy grave".

Durante las próximas horas la situación se tornará más complicada con la llegada de "una peligrosa masa de aire frío sin precedentes" por un frente del Ártico, según ha informado el NWS.

An Arctic front will continue widespread, dangerous cold, with areas of blinding snow squalls and flash freezing over the central then eastern U.S. through the rest of this week. A strong winter storm will form on this front with blizzard conditions. https://t.co/VyWINDBEpn pic.twitter.com/k2rChNqv1r