"La FAA está trabajando para restaurar su Sistema de Notificación a Misiones Aéreas. Estamos realizando comprobaciones de validación finales y recargando el sistema ahora. Las operaciones en todo el Sistema Nacional del Espacio Aéreo se ven afectadas. Proporcionaremos actualizaciones frecuentes a medida que avancemos", ha informado el organismo a través de su perfil de Twitter.

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.



Operations across the National Airspace System are affected.



We will provide frequent updates as we make progress.