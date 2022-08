El petróleo vuelve a las fuertes caídas a estas horas del miércoles, después de descender con ganas en la pasada jornada y de comenzar hoy el día intentando recuperarse. El barril Brent pierde a estas horas los 100 dólares (-3,43%, 95,90 dólares) y el West Texas cotiza por debajo de los 90 dólares (-2,75%, 89,12 dólares).

"Los operadores evalúan los nubarrones que se ciernen sobre la economía mundial y la expectativa de una demanda más débil", explica Susannah Streeter, analista senior de Hargreaves Lansdown.

La preocupación por la debilidad de China ha resurgido, ya que la última instantánea de la actividad muestra todas las características de una economía que lucha por recuperar su equilibrio, añade esta experta. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) reveló que el sector manufacturero se contrajo por segundo mes consecutivo en agosto, y que la desaceleración de la demanda de los consumidores hizo mella en los pedidos.

"La estricta política de Pekín sobre el Covid sigue causando un gran dolor de cabeza a los propietarios de fábricas, ya que los brotes esporádicos del virus son respondidos con estrictas medidas de contención, que limitan los movimientos y perturban las cadenas de suministro", precisa Streeter.

Edward Moya, analista senior de Oanda, alude a otros factores que igualmente estarían penalizando el precio del crudo.

"En primer lugar, los mercados mundiales siguen preocupados por una Fed que hace que todos se estén preparando para un mayor dolor para los hogares y las empresas. Los datos de inflación de la UE de hoy apoyan un endurecimiento agresivo que podría llevar a Europa a una grave recesión. Las ganancias de Best Buy (publicadas ayer) mostraron que los consumidores están reduciendo el gasto, lo que confirma la tendencia de un consumidor estadounidense mucho más débil y hace temer un crecimiento mucho más flojo para finales de año. Por último, el ejército de Taiwán habría efectuado disparos de advertencia contra un avión no tripulado chino, recordando a los operadores que las tensiones entre las dos mayores economías del mundo podrían no remitir pronto, lo que pesaría sobre la demanda de productos chinos", enumera.

"Si el crudo WTI rompe fácilmente por debajo del nivel de los 90 dólares, los bajistas podrían hacer que la situación sea interesante y provocar una carrera hacia los mínimos de agosto", añade este experto.