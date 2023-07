El petróleo sube este martes en medio del optimismo generado por China, después de que las autoridades del país hayan prometido impulsar la economía implantando medidas que promuevan la inversión privada e incentiven el consumo.

El barril Brent, de referencia en Europa, avanza un 0,3%, hasta los 82,97 dólares y alcanza máximos de hace tres meses, mientras que el barril West Texas, de referencia en EEUU, sube un 0,25%, hasta los 78,94 dólares.

De esta forma, los índices siguen con su tendencia alcista tras haber cerrado el lunes en sus niveles más altos desde abril.

Los puntos de referencia del crudo han subido durante cuatro semanas consecutivas y se espera que los suministros se ajusten debido a los recortes de la Organización de Países Exportadores de petróleo (OPEP) y sus socios, conocido como la OPEP+.

"Ha habido una serie de factores que han contribuido a las ganancias recientemente, empezando por la prórroga saudí de su recorte de un millón de barriles junto con la reducción de las exportaciones rusas, seguida de datos que podrían permitir un aterrizaje suave en los países que están subiendo agresivamente los tipos", explica Craig Erlam, analista sénior de mercado de OANDA.

En este sentido, el buen dato de inflación de junio en EEUU ha llevado al mercado a confiar en un "aterrizaje suave" de la economía, que se está mostrando más resistente de lo esperado a pesar del agresivo endurecimiento monetario llevado a cabo por la Reserva Federal (Fed).

Asimismo, las esperanzas en torno a China y a los estímulos anunciados para apuntalar su economía han animado a los inversores.

"Los envíos de crudo de Rusia cayeron a un mínimo de seis meses en las cuatro semanas hasta mediados de julio. Y cuando se compara con otro telón de fondo alcista como los estímulos de China, la posibilidad de un aterrizaje suave de EEUU y la caída en el recuento de plataformas estadounidenses, las estrellas parecen estar alineándose para los toros del petróleo esta semana", indica Stephen Innes, de SPI Asset Management.

"Esto no sólo ha vuelto a situar al crudo Brent por encima de los 80 dólares el barril, para alivio de los saudíes, sino que está contribuyendo de nuevo a esos movimientos. Será interesante ver cómo responde el Brent en torno a los 82,50 dólares-83,50 dólares, donde ya está viendo cierta resistencia. Puede que no haya cotizado a estos niveles en casi tres meses, pero no ha superado significativamente la media móvil simple de 200 días desde el verano pasado", agrega Erlam