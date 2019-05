Las novedades del Brexit frenan a la libra de sus mínimos de cuatro meses

La presión vendedora que la libra lleva sufriendo desde inicios de la semana pasada ha mostrado este martes signos de disminuir después de que Theresa May, en su un último intento para aprobar el Brexit, se haya abierto a un segundo referéndum. De hecho, la moneda, que no dejaba de estirar sus mínimos de cuatro meses y ha tocado 1,2685 dólares este martes (precios no vistos desde el 15 de enero) se ha dado la vuelta y aunque con ligeros avances (+0,06%) ha superado el 1,27 dólares.