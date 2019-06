Vox formaliza su enmienda a la totalidad de los Presupuestos andaluces

Aseguran que a estos Presupuestos les falta espíritu de cambio

El grupo parlamentario de Vox ha presentado formalmente este jueves en el Registro del Parlamento su enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para este año, elaborado por el Gobierno de coalición de PP-A y Ciudadanos (Cs).

El portavoz del grupo, Alejandro Hernández, ha asegurado que no se trata de las cuentas de un Gobierno del cambio, sino que "las podría haber presentado el anterior Ejecutivo de PSOE-A junto a Ciudadanos (Cs)".

"Se alejan de todo lo que se decía que se iba a hacer por parte del nuevo Gobierno", según denunció Hernández, quien añadió que la decisión de presentar la enmienda a la totalidad no es tanto una cuestión de partidas y capítulos, sino que es una "cuestión global y de espíritu". "A estos presupuestos les falta espíritu de cambio, brilla por su ausencia", añadió.

Unas horas antes, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguraba que no veía a Vox "votando conjuntamente con PSOE y Podemos" contra el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2019 porque "no sería entendible que después de 40 años esperando el cambio, a la primera de cambio nos echaran abajo los Presupuestos". "Me cuesta mucho pensar que hagan algo así porque sería traicionar a sus propios votantes".