"Todo nuestro apoyo y solidaridad con España @sanchezcastejon. Las fronteras de España son las fronteras de la Unión Europea. La cooperación, la confianza y los compromisos compartidos deben ser los principios de una relación fuerte entre la Unión Europea y Marruecos", ha recogido Michel en su red social Twitter.

Michel, que se encuentra en París para participar en una cumbre internacional para buscar soluciones a la crisis de financiación en África, a la que Sánchez no ha asistido por la crisis en Ceuta, ha podido conversar por teléfono directamente con el presidente del Gobierno para hablar de esta situación.

Más tarde, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha añadido también a través de Twitter que "Europa expresa su solidaridad con Ceuta y España. Necesitamos soluciones europeas comunes para gestionar la migración. Podemos conseguirlo si alcanzamos un acuerdo sobre el nuevo Pacto sobre Migración".

Además, al finalizar el tweet, ha apuntado que "las relaciones sólidas basadas en la confianza mutua y los compromisos conjuntos entre socios clave como Marruecos son cruciales".

Finalmente, el presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha difundido por la misma vía que "salvar vidas en el mar debe ser una prioridad para la UE. Las fronteras griegas, españolas e italianas son fronteras europeas. Necesitamos una política europea común en materia de migración y compromisos compartidos con los países vecinos para gestionar juntos la migración".

