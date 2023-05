El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no ha logrado el margen suficiente para evitar la segunda vuelta de las elecciones, a la que al actual mandatario llegará con una posición ventajosa.

Con una cifra superior a los 2 millones de votos por encima de su opositor, Erdogan se enfrentará el 28 de mayo a Kemal Kilicdaroglu, que cuenta con el respaldo de la mayor agrupación de partidos de la oposición de la historia del país. La Alianza Popular del presidente también va camino de mantener su mayoría parlamentaria, según el recuento inicial de la cadena estatal 'TRT'.

Los primeros resultados del lunes muestran a Erdogan con el 49,3% de los votos, mientras que Kilicdaroglu obtendría el 45% de los apoyos, por debajo del umbral del 50% necesario para evitar una segunda vuelta. Se ha escrutado más del 98% de las urnas.

Kilicdaroglu, que afirmó que se impondrá en la segunda vuelta, instó a sus partidarios a ser pacientes y acusó al partido de Erdogan de interferir en el recuento y la comunicación de los resultados.

Los analistas indican que, si Erdogan resulta reelegido, probablemente intentará prolonga sus políticas actuales poco ortodoxas todo lo posible. También señalan que posiblemente su victoria complicará la relación de Turquía con Occidente, incluso con otros miembros de la OTAN.

"Erdogan seguiría trazando un rumbo cada vez más independiente en política exterior, además de continuar con sus políticas económicas poco ortodoxas", señala Lizzy Galbraith, economista política de abrdn.

La oposición ha prometido revertir las políticas de Erdogan y volver a la política ortodoxa. Una victoria de Kilicdaroglu supondría la vuelta a un enfoque fiscal más favorable para el mercado, con un reajuste parcial hacia Occidente en política exterior, añade la experta de abrdn.

"Existe la creencia generalizada de que la victoria de la oposición provocaría un aumento significativo de los tipos. Sin embargo, eso no bastará para corregir todos los desequilibrios", afirma Mali Chivakul, economista de mercados emergentes en J. Safra Sarasin Sustainable AM. "Unos tipos de interés más altos, junto con unas perspectivas de política fiscal creíbles, podrían atraer más flujos de capital, mejorar la calificación crediticia de Turquía y reducir los costes de los préstamos externos", añade. No obstante, la experta reconoce que la "inestable" base de reservas del banco central significa que los inversores pueden seguir siendo escépticos y el nuevo Gobierno puede necesitar encontrar algún apoyo de liquidez en divisas para anclar su programa político.

Con todo, Erdogan obtuvo mejores resultados de lo que pronosticaban los sondeos preelectorales, que deban una ventaja de alrededor del 5% a Kilicdaroglu, y se ha mostrado confiado y combativo al dirigirse a sus partidarios. "Ya aventajamos a nuestro rival más próximo en 2,6 millones de votos. Esperamos que esta cifra aumente con los resultados oficiales", dijo el presidente turco.