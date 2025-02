El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este viernes a su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, de "no estar preparado para la paz" tras un tenso encuentro en la Casa Blanca en el que también estuvo presente el vicepresidente estadounidense JD Vance.

"He determinado que el presidente Zelenski no está preparado para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventajas, quiero paz. Le faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su querida Oficina Oval. Podrá regresar cuando esté listo para la paz", ha señalado en una publicación de su red social, TruthSocial.

