Habrá conflicto si "no pisa el freno". Es la advertencia lanzada a EEUU desde China. La tensión entre ambos países se afianza y el nuevo ministro de Relaciones Exteriores chino, Qin Gang, asegura que las relaciones han abandonado el "camino racional".

"EEUU afirma que busca superar a China, pero no busca el conflicto. Sin embargo, en realidad, su supuesta competencia tiene como objetivo contener y suprimir a China en todos los aspectos y encerrar a los dos países en un juego de suma cero", ha expresado Gang durante su primera rueda de prensa desde que asumió el cargo a finales del año pasado.

Para él, que EEUU diga que no busca conflictos "significa que China no debe responder con palabras o acciones cuando es atacada". "Eso no es posible", ha dicho.

Por ello, ha avisado de que "si EEUU no pisa el freno, sino que sigue acelerando por el camino equivocado, ninguna cantidad de barreras de protección podrá evitar el descarrilamiento y seguramente habrá conflicto y confrontación".

Hay que recordar que, en los últimos años, las tensiones entre EEUU y China se han intensificado. En este tiempo ha habido aranceles, sanciones y acusaciones.