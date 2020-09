El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha anunciado este jueves tras su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ambos han "acordado una nueva convocatoria de la mesa de diálogo, para mediados de septiembre". El catalán ha definido el diálogo mantenido como "cordial, amable y fluido".

"Creo que en este escenario sería bueno no posponer otros conflictos y que el diálogo siguiera, que se cumplan los compromisos en la mesa", ha expresado Rufián en la rueda de prensa posterior a la reunión que se ha celebrado en La Moncloa.

"¿La mesa de diálogo es una condición? Nosotros hacemos política y creemos que para que nos pidan un segundo acuerdo tienen que cumplir el primero", ha dicho el portavoz de ERC al pronunciarse sobre el apoyo de su partido a la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Además, ha vuelto a negar a seguir el mismo camino junto a Ciudadanos, que este miércoles se mostró abierto a negociar las cuentas públicas. "Gobernar es elegir. Y no siempre la opción más fácil es lo conveniente o lo bueno", cree Rufián, que ha señalado que "es falso, es mentira decir que unos Presupuestos no tienen ideología" y "es tramposo decir que da igual si es con un gobierno de derechas, como Ciudadanos, o de izquierdas, como ERC". "Cualquier partido mínimamente progresista no pactaría con Ciudadanos", ha añadido.

De hecho, Rufián se ha mostrado contundente sobre su incompatibilidad con el partido de Inés Arrimadas. "Pactar con Ciudadanos quizás sea más goloso hoy", pero "a veces lo sencillo no es compatible con lo mejor". "Pactar unos Presupuestos con Ciudadanos solo comporta políticas regresivas, recortes e incomodidades terribles y, a la larga, la muerte de este Gobierno".

Sobre el posible veto de unos partidos a otros a la hora de negociar los Presupuestos, el portavoz de ERC ha dejado claro que "Arrimadas y compañía dicen que quieren que los Presupuestos no se pacten en un despacho con Iglesias y Rufián. La gente de izquierdas quiere que los Presupuestos no se pacten en un despacho del Ibex".

REUNIÓN FRUCTÍFERA

Por su parte,la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que la reunión entre ambos políticos ha sido "francamente positiva, productiva y, por tanto, ojalá que ese diálogo se pueda intensificar y lleguemos a un proyecto de Presupuestos".

Sobre la necesidad de contar con el mayor número de apoyos posibles, Montero ha recalcado que "este no es un Presupuesto más. España no puede desaprovechar la oportunidad que, con tanto esfuerzo se ha trabajado con Bruselas, para conseguir contar con 140.000 millones para los próximos años". Por ello, "necesitamos todas las manos, no se trata de prescindir de algunas", "yo hablaré con todos, me sentaré con todos", ha señalado.

Respecto a la mesa de diálogo, Montero ha detallado que se retomará cuando Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuadren sus respectivas agendas, aunque el Gobierno no tiene "ningún problema" en que se celebre en esas fechas.