El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que el Ejecutivo llevará a cabo una revisión a la baja del Producto Interior Bruto (PIB) de este año por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. "Es evidente que la guerra de Putin en Ucrania está impactando en la economía española y europea y que habrá una revisión a la baja, pero no significa que no vayamos a crecer".

Así lo ha señalado Sánchez durante una entrevista este lunes en 'Antena3', en la que ha insistido en que el crecimiento de España seguirá siendo "robusto", aunque admite que hay "amenazas y riesgos" sobre la evolución de la economía, entre ellas la guerra y su impacto sobre los precios energéticos.

"Seguimos teniendo algunos problemas derivados de la guerra y de la resaca de la pandemia, que estamos superando pero sigue lastrando algunos elementos de nuestra economía", ha afirmado, añadiendo que "es una certificación" la revisión a la baja también para la previsión sobre España.

Sin embargo, no ha concretado una fecha ni una cifra de esa revisión, que, según él, corresponde aportar a la vicepresidente primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

En cuanto a la inflación, Sánchez ha destacado que España tiene que actuar en tres ámbitos: el plan fiscal aprobado hace semanas para hacer frente al encarecimiento energético, la modificación del sistema de fijación de precios de la electricidad para que no esté definido por el gas, seguir con la hoja de transición energética verde.

"Todos los países de la Unión Europea estamos sufriendo el mismo problema. Tenemos que redefinir el cómo se conforman los precios de la electricidad. En 2021, el 46% de nuestro mix energético provino de las energías renovables y entre un 10-12% el gas. Ese último porcentaje no puede estar explicando el 100% de la evolución del precio de la electricidad", ha dicho.

Sobre la propuesta de rebajar impuestos, el presidente del Gobierno cree que "una rebaja generalizada no es creíble". "El PP siempre propone bajar impuestos, pero luego nunca lo aplica. El PP tiene tres problemas que todavía no ha resuelto: en primer lugar la corrupción, en segundo lugar la ultraderecha y en tercer lugar, bajar impuestos no es un proyecto de país", ha afirmado.