Este jueves, se celebra en la Cámara Baja la segunda jornada del debate de investidura. Un día en el que el candidato, Pedro Sánchez, espera volver a ser investido presidente del Gobierno con el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados al contar con el apoyo de 179 votos a favor.

En este sesión, llega el turno para las intervenciones de EH Bildu, PNV, UPN, BNG y Coalición Canaria. Tras ellas, y su correspondiente réplica, el Congreso votará alrededor del medio día.

La primera en tomar la palabra este jueves ha sido la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien ha confirmado su 'sí' a Sánchez: "Hoy le volveremos a cerrar la puerta al bloque reaccionario" y "lo haremos por una cuestión de principio: cumplir el mandato que el pueblo vasco transmitió el 23 de julio". "La ciudadanía vasca nos trasladó un mandato democrático claro por encima de cualquier otro: frenar el acceso de las extremas derechas al Gobierno del Estado".

Eso sí, ha dejado claro que este apoyo no será gratis. "Que hoy le apoyemos no significa que nos debamos a su Gobierno. No le ofrecemos un cheque en blanco, sino una oportunidad", ha matizado.

Sobre la amnistía, ha expresado que "soluciona problemas políticos desde la política" y que oponerse a ella "no es ni político ni sensato".

En este sentido, se ha referido al PP diciendo que "sorprende que rechacen una amnistía para quienes no cometieron delito alguno pero ensalcen la de 1977 que supuso la impunidad de los crímenes del franquismo y quienes los cometieron". Y a Feijóo se ha dirigido afirmando que "su problema no es la amnistía, es su fobia es a la urnas, las soluciones y la democracia".

En su respuesta, Sánchez ha asegurado que "la Constitución española dispone de los resortes para abordar los retos planteados". "Y la voluntad del Gobierno es máxima". Además, ha agradecido su apoyo a EH Bildu, tanto en la pasada legislatura como ahora. "Quiero reconocer vuestra contribución", "avanzamos en numerosos derechos sociales con leyes importantes" y "coincidimos en la necesidad de seguir impulsando la agenda social", ha dicho.

Desde el PNV, su portavoz, Aitor Esteban, ha comenzado su turno refiriéndose a la amnistía. "Dicen que es anticonstitucional", pero "es una excusa para impedir la investidura y que se convoquen las elecciones". "La amnistía no deshace nada". "Si algo pone en peligro la Constitución no es una posible amnistía, es la falta de respecto constitucional", ha añadido.

"¿Qué es esto de querer imponer en la calle lo que no se ha ganado en las urnas?". Y al PP también ha aludido comentando que "algún día contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses, iba a ser llamativo", haciendo referencia a las negociaciones con Feijóo para su investidura del pasado mes de septiembre.

Al líder del PP también le ha dedicado esta declaración: "Señor Feijóo, que ayer me habló otra vez de tractores. A ver si diciéndoselo, como a Rajoy, con una rima consonante y otra asonante, lo entiende: Alberto, tu tractor tiene gripado el motor, por usar aceite Vox".

"Nuestra relación es bastante fluida y espero que siga siendo así durante los próximos cuatro años", ha respondido Sánchez al PNV.

En el turno del Grupo Mixto, ha sido Néstor Rego, del BNG, el primero en intervenir y lo ha hecho destacando que el acuerdo alcanzado con el PSOE "incorpora importantes políticas sociales".

(noticia en ampliación)