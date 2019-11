Sánchez elige a Calviño y defiende a Ortega para tranquilizar a los mercados

Se aleja de Podemos con propuestas más liberales

Pedro Sánchez lanzó ayer un mensaje de tranquilidad para los inversores internacionales al marcar distancias con Podemos en materia económica en el debate electoral en televisión. Así, anunció la creación de una vicepresidencia económica para Nadia Calviño, muy bien vista por el empresariado, en vez de para la titular de Hacienda, María Jesús Montero, como se rumoreaba. Asimismo, defendió las donaciones de Amancio Ortega a la sanidad frente a los ataques de Pablo Iglesias.

Algunos analistas interpretaban anoche estos guiños como un acercamiento al PP para la famosa 'gran coalición' que sería el mejor escenario para los mercados en caso de que se cumplan los pronósticos de victoria sin mayoría suficiente del PSOE. No obstante, el presidente del Gobierno en funciones también marcó distancias con el Ejecutivo de Rajoy al retomar su vieja promesa de revocar la reforma laboral.

Dentro del bloque de política económica, el presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido de que las medidas que promete el PSOE costarán al año 1.000 euros más de impuestos a cada español, mientras que si Gobierna el PP rebajará 700 euros la factura fiscal y 3.000 euros a los autónomos.

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha atacado a Casado por la corrupción pasada del PP y al candidato de Vox, Santiago Abascal, por haber trabajado en un "chiringuito" del que cobraba 80.000 euros "por no hacer nada".

CASADO COMPARA A SÁNCHEZ CON ZAPATERO

Pedro Sánchez ha defendido su Gobierno al sostener que España sigue creciendo y creando empleo porque los "pilares de la economía" son sólidos, a pesar de factores externos como el Bréxit o la guerra comercial. Esta afirmación ha hecho saltar a Casado, quien ha advertido de que eso mismo dijo el expresidente Zapatero y luego dio el "mayor hachazo" a la política social de la historia, apoyado por el propio Pedro Sánchez, que entonces era diputado socialista.

Además, Casado ha atacado al presidente en funciones por el coste que pueden suponer para los españoles las medidas que ha anunciado el PSOE y que el 'popular' eleva a 30.000 millones más de gasto. Por eso, ha advertido de que si el PSOE gana las elecciones, los electores tendrán que meter en el sobre 1.000 euros, que es en lo que cifra la subida fiscal que supondrán las medidas socialistas para cada español. Mientras que si cogen la del PP, tendrán una rebaja fiscal de 700 euros al año y los autónomos pagarán 3.000 euros menos de impuestos.

IGLESIAS AL PP: "DE SOBRES CON DINERO SABEN MAS QUE NADIE"

Iglesias ha replicado al líder del PP espetándole: "de sobres con dinero dentro saben ustedes más que nadie". Y ha advertido a Santiago Abascal de que lo que "expolia" de verdad es el fraude fiscal, las empresas del Ibex y las filiales en los paraísos fiscales por lo que ha apostado por un gobierno "decente" que impongan un impuesto a la banca para recuperar los 60.000 millones del rescate bancario.

La respuesta de Iglesias al líder de Vox se ha producido por la acusación de Abascal de que el Estado de las autonomías "expolia" a los españoles por el elevado gasto que tiene y ha propuesto elegir entre éstas o la creación de empleo y la rebaja de los impuestos.

Rivera también ha aprovechado esta afirmación para echarle en cara la "poca coherencia" de sus afirmaciones después de haber cobrando de un "chiringuito" al que iba todos los días a "no hacer nada", en referencia a la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, dependiente de la comunidad de Madrid.

RIFIRRAFE ENTRE CASADO Y RIVERA

La rivalidad entre Albert Rivera y Pablo Casado se ha notado también en esta parte del debate, después de la enganchada que ya habían tenido en el bloque de política territorial. En esta ocasión, el 'naranja' ha aprovechado para echar en cara a Pablo Casado la corrupción del PP.

En tono irónico ha pedido que se elimine el "ICB" que según él es "el impuesto de la corrupción del bipartidismo" y que representa 48.000 millones de euros cada año. "Es decir, mil euros por español es lo que se paga por la corrupción del PP y el PSOE en los últimos 40 años", ha señalado, abogando por "un gobierno que no robe, un gobierno decente".

IGLESIAS A SÁNCHEZ: "TOME NOTA DE LA DERECHA, DISCUTEN PERO PACTAN"

Pablo Iglesias ha aprovechado estos rifirrafes entre los líderes de la derecha para pedir a Pedro Sánchez que tome nota, porque ellos discuten pero "luego pactan" y le ha solicitado que el que haya un gobierno de izquierdas pasa porque ambos se pongan de acuerdo.

Pedro Sánchez no le ha recogido el guante y le ha recriminado que no haya gobierno porque el propio Iglesias no iba a estar en él. Además, ha criticado que el 'morado' cargara contra Amancio Ortega por donar fondos contra el cáncer infantil. "¿Dónde está el problema?", le ha preguntado.