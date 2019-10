Sánchez niega que llegue una crisis: "no hay elementos de catastrofismo"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha negado este lunes que se divise una crisis económica en el horizonte de la economía española. "Si uno mira cuáles son los datos, no hay elementos de complacencia ni de catastrofismo", siguiendo la línea marcada esta mañana por la ministra de Economía, Nadia Calviño.

En una entrevista en Antena 3, Sánchez ha ratificado su compromiso de reducir a cero el déficit de la Seguridad Social en cinco años. "La estabilidad en el empleo y el aumento de los sueldos está permitiendo que los ingresos de la seguridad social sean cada vez más positivos", ha destacado.

El presidente asegura que esta medida es compatible con la revalorización de las pensiones conforme al IPC. La intención del candidato socialista es subir en diciembre las pensiones de 2020 conforme al avance de los precios, según ha avanzado en un acto celebrado esta mañana y ha insistido en la entrevista de esta noche.

SÁNCHEZ CRITICA A CIUDADANOS

Ciudadanos ha abierto la mano a pactar con el PSOE tras las elecciones del 10 de noviembre, pero Pedro Sánchez no les hace ningún guiño. De hecho, ha criticado la fracasada moción de censura que el partido naranja ha planteado en el Parlament de Cataluña contra Quim Torra, porque considera que solo ha fortalecido al president. "Las mociones no pueden permitir fortalecer a quien va a ser censurado", ha advertido.

Además, ha calificado esta moción como una medida de "electoralista", que los de Albert Rivera llevar decidieron plantear sin hablar primero con los grupos parlamentarios de los que esperaban el apoyo y sabiendo que los números no daban. "Me parecería muy importante que dejemos a un lado estas iniciativas electoralistas que no obedecen al interés general", ha apuntado.

Respecto a Unidas Podemos, Sánchez insiste en la imposibilidad de un Gobierno de coalición si las cifras dan tras el 10N. "Tal y como conciben la coalición, esa opción es inviable", ha valorado. También ha aprovechado la ocasión para recordar que los socialistas vencieron en las elecciones de Portugal sin mayoría absoluta y el resto de partidos de izquierdas ya les han tendido la mano para alcanzar un acuerdo programático. "El multipartidismo es bueno en tanto en cuanto facilita la gobernabilidad", ha puntualizado.