Para hacer frente al "gasto público corriente, vamos a tener que enfrentarnos a una Unión Europea que nos va a exigir una disciplina presupuestaria". Así lo cree Rodrigo Rato, quien fuera vicepresidente del Gobierno, ministro de Economía con José María Aznar y director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Una parte de nuestra inversión pública va a venir de Europa, aunque Europa somos todos y lo acabaremos pagando todos". "El año pasado no tuvimos un gran éxito en la utilización de los fondos europeos. Si no bajan, si no se invierten, pueden ser una oportunidad perdida. La apuesta es no solo hacer declaraciones, sino garantizar que el sector productivo español, que sufre por impuestos y energía alta, necesita que esos fondos lleguen a todos. Esa explosión de inversión privada podría ser la gran solución para dinamizar la economía", ha señalado durante una entrevista en Cope.

Preguntado sobre si viviremos una crisis como la de 2008, Rato considera que ahora el Estado tiene una mayor capacidad para recuperarse de un problema de deuda. "La crisis de 2008 fue una crisis de endeudamiento, ahora las familias no están endeudadas". "La crisis de la pandemia fue un shock externo muy poderoso que obligó acertadamente a financiar el gasto público con deuda", ha añadido.

Rato considera que "estamos muy en el tope de lo que podemos recaudar. Empezarán a aparecer impuestos que querrá la Comisión Europea. Todos los impuestos en Europa recaen sobre los mismos, los europeos. Vamos a tener una situación de impuestos muy tensa, y vamos a tener que racionalizar el gasto".

También se ha pronunciado sobre la inflación. "Es preocupante y hace falta una combinación de políticas macroeconómicas que no son fáciles. Estamos en un entorno de bajo crecimiento", ha opinado. La solución, según él, "pasa por combinar políticas macroeconómicas que ayuden a mejorar las condiciones de inversión".

Una de los temas de los que se ha hablado es de la crisis de los alimentos como consecuencia de la guerra en Ucrania. Asegura que en este contexto "los alimentos se han convertido en un tema de seguridad. Europa se tiene que plantear su Política Agraria Común. En España, por ejemplo, se producen alimentos más caros de los que se compran en Ucrania o Rusia, pero se producen. Tenemos el sector agrícola infrautilizado y eso ahora hay que replanteárselo".

En cuanto a las medidas económicas de la Comunidad Internacional respecto a Rusia y sobre si cree que el país puede caer en bancarrota, el exvicepresidente del Gobierno señala que "así lo ha advertido el fondo internacional. Estados Unidos ha tomado medidas durísimas y pretende que sus aliados europeos hagan lo mismo". Rato explica que "la realidad es que Rusia no tiene moneda para enfrentarse solo a todo. Va a haber muchas pérdidas privadas además de públicas y este mismo mes podrían llegar a una suspensión de pagos. Van a tardar muchos años en recuperarse".