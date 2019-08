Podemos: "Nuestra propuesta al PSOE merece una respuesta más elaborada"

Les sorprende que "no seamos capaces de ponernos de acuerdo"

Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, ha explicado este jueves en una entrevista concedida para RNE que la propuesta que han presentado al PSOE para formar un gobierno de coalición merece un análisis más exhaustivo por parte del PSOE. "Ahora que Pedro Sánchez ha vuelto de vacaciones podrán leer con más detalle nuestra propuesta y dar una respuesta más elaborada".

Belarra ha insistido en que es el momento de "dejar atrás los reproches" y la importancia de "no esperar hasta el último minuto" para negociar . "Me sorprende que no seamos capaces de ponernos de acuerdo cuando en algunas comunidades autónomas ya hay gobiernos de coalición".

La portavoz adjunta del partido liderado por Pablo Iglesias ha asegurado que la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno garantiza que "las medidas se lleven a cabo" y ha subrayado que su formación ha estado trabajando en agosto para elaborar "una propuesta sensata".

"La oferta del PSOE era una caja regalo vacía. En esta propuesta hemos rellenado con competencias esa caja de regalo. La pelota está en el tejado de PSOE".

De este modo, le pide al partido de Pedro Sánchez que abandone la "actitud enrocada" que mantiene en las últimas semanas y suavicen el "tono duro". “Nuestro país necesita un gobierno estable que permita gobernar cuatro años”, por lo que ha instado al gobierno a que dedique más tiempo a analizar el texto de 119 páginas.

Este texto tuvo una respuesta contundente por parte del PSOE que, horas después de difundirlo, contestó a través de un comunicado en el que aseguró que "en lo programático, nos resulta muy próxima", pero dieron un "no" rotundo al gobierno de coalición.