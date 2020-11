El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha protagoniazado una enganchada en Twitter con el líder de Más País y Más Madrid, Íñigo Errejón, a raíz de un ataque de este último al diputado de la ultraderecha. La red social de microblogging ha viralizado su respuesta, ya que le ha espetado 'Milhouse' al representante en el Congreso de la formación de izquierdas.

La trifulca ha comenzado cuando Errejón ha señalado a Ortega Smith como "un rentista propietario de 11 casas en Madrid", al criticar sus declaraciones contra un colectivo de mujeres magrebíes que pedían ayuda para tener luz. "Esto significa algo impresionante. Delante del Ayuntamiento protestando porque quieren utilizar de manera ilegal la luz cuando los españoles a final de mes pagan su factura, ellos quieren la luz gratis. Quieren enganchar la luz, hacer un robo de energía eléctrica y encima protestan porque no se les entrega", exclamaba el secretario general de Vox.

El líder de Más País ha cargado contra Ortega Smith: "Bravucones con lo de abajo, serviles con los de arriba (...) cobardía y miseria moral" ha dicho.

Bravucones con lo de abajo, serviles con los de arriba. Aquí un rentista propietario de 11 casas en Madrid, cargando contra los más vulnerables. Cobardía y miseria moral. https://t.co/kVTxsAoSx7 — Íñigo Errejón (@ierrejon) November 18, 2020

La respuesta de Ortega Smith no se ha hecho esperar: "Mira Milhouse, esto no es como lo de las becas black de las que vivías del cuento. Si quieren luz gratis, se la pagas tu, o que se la pague su rey alauita de Marruecos. ¿Entiendes casta?, la España que trabaja no está para vuestra demagogia".