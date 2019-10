Money Talks | Los enemigos de España no descansan

Esta semana, su Excelencia el Generalísimo ha sido privado de su descanso eterno por la horda roja, que lo ha sacado del egregio monumento del Valle de los Caídos y lo ha vuelto a enterrar junto a su esposa, doña Carmen Polo, nada menos. Mientras estos dramáticos acontecimientos sucedían, los enemigos de España no descansan. En el interior, los separatistas catalanes han montado turbamultas y prendido hogueras, y la policía casi no les ha sacudido. Esto con Franco no pasaba.

El Money Talks regresa al NO DO y presentamos: los enemigos de España no descansan.