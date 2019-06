La Mesa del Congreso confirma la mayoría absoluta en 176 diputados

Porque consideran que los cuatro suspendidos no han perdido su condición parlamentaria

La Mesa del Congreso ha confirmado este miércoles que la mayoría absoluta se mantiene en 176 diputados tras estudiar el informe que encargó a los servicios jurídicos de la institución sobre la necesidad de rebajar o no la mayoría absoluta del Pleno tras la suspensión de los cuatro diputados que están en prisión preventiva y siendo juzgados por el 'procés'.

La Mesa recibió a última hora del martes el informe jurídico en el que los letrados abogan por mantener la mayoría absoluta de la Cámara en sus actuales términos, al considerar que los cuatro diputados que están suspendidos por hallarse en situación de prisión preventiva no han perdido su condición parlamentaria y, por tanto, deben ser tenidos en cuenta en el cómputo global de 350 miembros de la Cámara.

Si los cuatro diputados suspendidos renuncian al escaño y son sustituidos por los siguientes en la lista, el tema se resolvería y no habría consecuencias. Parece que Oriol Junqueras, que fue elegido eurodiputado en las elecciones del 26 de mayo, podría renunciar al escaño en el Congreso, que es incompatible con el de Estraburgo, pero desde Junts per Catalunya (JxCAT) vienen insistiendo en que Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull no tienen intención de abandonar voluntariamente.

Bajar ese umbral, aunque sea por dos escaños, tiene su relevancia política para la sesión de investidura de Pedro Sánchez

De momento, Junqueras forma parte del Grupo Mixto del Congreso. Aunque sus compañeros le incluyeron en el primer escrito que presentaron para constituir el Grupo Republicano, después registraron otro ya sin él, con lo que, automáticamente se le mandó al Mixto.

Sin embargo los siete diputados de Junts, incluidos los tres suspendidos, todavía no están adscritos a ningún grupo. Intentaron crear el suyo propio, pero la Mesa del Congreso lo frenó porque no cumplían los requisitos que establece el Reglamento. Junts recurrió esa decisión y, hasta que no se resuelva el recurso, no se les incluirá formalmente en el Mixto.

MIEMBROS DE DERECHO

En cualquier caso, la Mesa del Congreso debe fijar el número de "miembros de derecho de la Cámara" durante el tiempo que dure la suspensión, a los efectos del cómputo de la mayoría absoluta, así como para la determinación de la composición de los distintos órganos, como las comisiones parlamentarias, y para el diseño de cupos para el debate de iniciativas o de preguntas orales a los miembros del Gobierno.

Bajar ese umbral, aunque sea por dos escaños, tiene su relevancia política para la sesión de investidura de Pedro Sánchez, máxime cuando el PSOE logró sumar 175 votos sin contar con formaciones independentistas para la elección de Batet como presidenta del Congreso. En concreto, la diputada socialista reunió a favor de su candidatura al PSOE, Unidas Podemos, PNV, Coalición Canaria (CC), Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC).