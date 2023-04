En el video en el que ha dado la noticia, Biden recuerda que cuando se postuló para presidente hace cuatro años dijo "que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos. Y todavía lo estamos. La cuestión a la que nos enfrentamos es si en los próximos años tendremos más o menos libertad. Más derechos o menos".

"Sé cuál quiero que sea la respuesta y creo que tú también. Este no es un momento para ser complaciente. Por eso me postulo para la reelección", añade.

Por el momento, Biden no tiene rivales importantes dentro de su partido, con lo que toda apunta a un camino sin problemas hacia la candidatura. Eso sí, las encuestas muestran que los demócratas prefieren un candidato que no sea Biden.

El actual presidente estadounidense ganó las elecciones en 2020 tras enfrentarse a Donald Trump. Ahora, ambos pueden volver a verse las caras en las urnas el próximo 5 de noviembre de 2024, ya que Trump ya ha anunciado también su candidatura a la presidencia.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly