El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha vuelto a dejar claro su rechazo a que Ciudadanos participe en la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Por ello, pedido "no engañar a nadie" sobre un posible acuerdo con el partido de Inés Arrimadas, que ve "inviable".

"¿Hay que excluir a alguna fuerza? No. Pero este Gobierno existe por una mayoría muy concreta", ha expresado este martes durante una entrevista en la Cadena Ser. En ella, aunque ha dicho que el Ejecutivo no descartará a nadie de las negociaciones para aprobar los Presupuestos, afirma que "pensar que se pueden sacar con una mayoría distinta a la investidura creo, por no engañar a nadie, que no es real".

Así, ha insistido en que la única opción que "puede dar estabilidad a la legislatura" y al propio Ejecutivo es la del bloque que permitió la investidura de Pedro Sánchez.