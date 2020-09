Finales de año. Esa es la fecha en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, espera tener aprobados los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Además, dice que los sacará adelante "con el máximo apoyo posible" y que le gustaría que fueran "más de 176 escaños". En cuanto a la economía, prevé una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 10% en 2020.

"Me gustaría que los Presupuestos salieran adelante con el máximo apoyo posible", con "más de 176 escaños", ha señalado Sánchez este lunes durante una entrevista en TVE, en la que ha afirmado que espera "tenerlos aprobados a finares de año". Cree que es "necesario y urgente" contar con unas nuevas cuentas públicas, ya que se espera que el PIB español caerá "al menos" un 10% este año.

Así, ha aludido al resto de partidos, sobre todo al PP, para que reconsideren su postura, después de que la semana pasada, su líder, Pablo Casado, dejara claro que no van a apoyar al Ejecutivo en este asunto. "Es muy importante apartar de la lucha partidista el combate contra el virus", ha señalado Sánchez, asegurando que "el Gobierno va a hacer un esfuerzo por lograr un acuerdo lo más transversal posible". Considera que el objetivo presupuestario de política económica tiene que ser la recuperación económica, la creación de empleo y la protección social para "no dejar a nadie atrás".

Respecto a la posibilidad de no contar con los apoyos suficientes para sacar adelante los Presupuestos y la consecuencia de tener que convocar elecciones, el presidente del Gobierno ha afirmado que "es inimaginable que los Presupuestos no encuentren el apoyo de una mayoría en el Congreso", con lo que "yo no me pongo en esa situación".

Asimismo, se ha mostrado convencido de que "el acuerdo de Gobierno sigue vigente, la coalición está fuerte, está firme en cuanto a cuáles son sus objetivos", respondiendo a una posible crisis en el Gobierno de coalición tras el acercamiento a Ciudadanos, un partido lejos de Unidas Podemos y sobre el que ERC ha dicho ser "incompatible". "No haré cambios en el Gobierno, estoy a gusto y tengo plena confianza en todos. Creo que la experiencia está siendo positiva", ha añadido.

REFORMA FISCAL

Para Sánchez, la reforma fiscal que necesita nuestro país es un objetivo político que se tiene que "amoldar" a la situación económica. "El objetivo en el cortísimo plazo, durante el próximo año, tiene que ser la recuperación económica y la creación de empleo", ha explicado.

Además, ha admitido que hay un "problema importante de recaudación de impuestos": es "un hecho" que España recauda menos que la media de la Unión Europea (UE). Por ello, cree que hay que acometer una reforma fiscal si se quiere lograr un Estado de bienestar "fuerte" en la actual coyuntura económica.