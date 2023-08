El PSOE presidirá el Congreso de los Diputados. Con 178 votos a favor, Francina Armengol, la candidata socialista, será quien ostente la presidencia de la Cámara Baja. La constitución de la Mesa era uno de los puntos claves en el inicio de la XV Legislatura, principalmente, de cara a la formación de Gobierno, después de que las elecciones del 23J dejara unos resultados no concluyentes. España ha seguido con atención la sesión en el Congreso, pero la prensa internacional también se ha hecho eco de esta "primera victoria" de Sánchez.

"El presidente del Gobierno en funciones de España, Pedro Sánchez, logró su primera victoria táctica en la disputa postelectoral del país cuando los legisladores eligieron al candidato de su partido como presidente del Congreso", recoge el 'Financial Times'.

Con todo, el medio aclara que este resultado no significa que Sánchez tenga asegurada su repetición al frente del Ejecutivo nacional, ya que para ello tendrá que contar en la sesión de investidura con los mismos apoyos que este jueves, algo "que no está garantizado".

En este sentido, 'Financial Times' pone el foco en Junts per Catalunya, sobre todo después de que Puigdemont haya publicado en X, anteriormente Twitter, que el voto del Presidente del Congreso "no estaba relacionado de ninguna manera" con la elección de un nuevo presidente del Gobierno.

Asimismo, destaca que su partido tiene poca confianza en el PSOE y que "no se movían por promesas... sin garantías de cumplimiento".

'Bloomberg', por su parte, también recoge la noticia y apunta que "Sánchez logra una gran victoria en un intento por retener el Gobierno".

Además, hace referencia a que ha sido una de las votaciones más ajustadas desde que se instauró la democracia en la país y que ha sido vista como una "primera indicación de si Sánchez puede reunir el suficiente respaldo para permanecer en el poder".

La publicación remarca la sorpresa de Vox, que ha optado por votar a su candidato y desmarcarse del PP.

'Aljazeera' es otro de los medios que incluyen entre sus informaciones políticas la elección de Francina Armengol. "Los socialistas españoles ganan la primera batalla parlamentaria", titulan, para insistir en que es "un buen augurio para los esfuerzos de Pedro Sánchez por regresar como primer ministro de España".