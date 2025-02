Francia quiere albergar este miércoles una nueva cumbre de líderes de la Unión Europea para tratar la seguridad comunitaria y, en particular, la situación de Ucrania, ha afirmado el presidente galo, Emmanuel Macron, en declaraciones recogidas por 'Bloomberg'.

Macron no ha detallado cuáles serán los países invitados, aunque ha adelantado que convocará a los líderes de "varios Estados europeos y no europeos".

El presidente francés quiere que esta reunión, la segunda en lo que va de semana, sirva para avanzar en la creación de una "operación de mantenimiento de la paz", bajo el mandato de las Naciones Unidas, "a lo largo de la línea del frente".

Cabe recordar que los principales líderes europeos ya si vieron las caras el lunes en París para abordar la cuestión de Ucrania, y tras el encuentro los asistentes reclamaron un "acuerdo de paz duradero" para el país. Europa busca obtener un papel relevante en las conversaciones de paz iniciadas de manera oficial también esta semana entre EEUU y Rusia.

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció la semana pasada un acuerdo con su par ruso, Vladimir Putin, para iniciar las negociaciones de paz, aunque Europa y Ucrania han mostrado su oposición a una mesa de diálogo compuesta solamente por los dos países.

Desde ese momento, Macron ha mantenido conversaciones por separado con Trump y también con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para tratar de lograr que Europa forme parte del proceso negociador.

Por su parte, Zelenski ha asegurado que no aceptará el resultado de ninguna negociación de paz en la que no esté presente Ucrania.

"Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto. Y Ucrania considera nulos los resultados de cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania. No podemos reconocer ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros", señaló Zelenski en una entrevista con la agencia pública ucraniana, Ukrinform.