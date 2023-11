Giro en el caso de investigación al que fuera el primer ministro de Portugal, António Costa. El Ministerio Público reconoce un error en la transcripción de una escucha telefónica sobre la investigación de la Fiscalía sobre los negocios del litio, el hidrógeno y el centro de datos de Sines. La Fiscalía ha dejado en libertad a todos los implicados.

En estas escuchas, se mencionaba en realidad al ministro de Economía, António Costa Silva, pero la transcripción se reflejó únicamente António Costa, con lo que el foco se centró en el primer ministro.

En declaraciones a la prensa se ha informado de que el doctor (Diogo) Lacerda Machado fue quien informó al Ministerio Público "de que efectivamente había un lapso y el Ministerio Público lo ha reconocido". Así lo ha dado a conocer su abogado. "Los lapsus obviamente no tienen gravedad ninguna cuando son involuntarios. Si fue intencionado o no, yo no puedo decir injurias sobre el Ministerio Público", ha dicho también.

"Lo que dice el doctor Lacerda Machado es que si es con el Ministerio de Finanzas, hay que hablar con Fernando Medina y que si es con el Ministerio de Economía, arreglaré la manera para hablar con António Costa. Ahora, esto es absurdo. Si el doctor Lacerda Machado quiere hablar con el doctor António Costa, coge el móvil y habla. Lo que querían era hablar con el ministro de Economía, António Costa Silva", ha añadido.

Además, el juez ha ordenado la libertad de todos los implicados en el caso: el jefe de gabinete de Costa, Vítor Escaria, el consultor Diogo Lacerda Machado, el alcalde de la localidad de Sines, Nuno Mascarenhas, y los dos administradores de Start Campus, Rui de Oliveira Neves y Alfonso Salema.

Hay que recordar que la semana pasada Costa presentó su dimisión después de que la Fiscalía de Portugal informara de que lo investiga como parte de una causa por posibles delitos de prevaricación, corrupción y tráfico de influencias y política relacionados con varias concesiones públicas.

Tras esta decisión, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciaba que Portugal volverá a las urnas el próximo 10 marzo.