El líder del Partido Popular (PP) y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha desgranado este miércoles algunas de las medidas económicas que llevará a cabo si es elegido para ser el nuevo jefe del Ejecutivo en las próximas elecciones del 23 de julio. Dos de sus pilares fundamentales serán reducir el déficit y "revisar el IRPF a rentas medias y bajas".

Así lo ha puesto de manifiesto en su intervención en las jornadas del Cercle d'Economia en Barcelona, desde donde ha animado a los españoles a iniciar una nueva etapa de "solidez económica y regeneración democrática".

"Tenemos la oportunidad de expresar libremente si queremos continuar con la política frívola, inexperta e inconstante de los últimos cinco años o abrir una etapa de solidez, regeneración democrática y gestión de los asuntos importantes para este país", ha proclamado.

Feijóo ha destacado que si "recibe la confianza de la mayoría de los ciudadanos" apostará por una política fiscal orientada al empleo y a la captación de inversiones así como a avanzar en la simplificación administrativa. "Hay que decirle a las empresas que España es el mejor lugar para invertir", ha remarcado.

"Estamos destruyendo empresas. Somos el país que más ha subido los impuestos desde 2020; hemos subido 44 impuestos y tenemos algunos que no tiene ningún país de la UE como por ejemplo el impuesto al plástico", ha dicho.

Interpelado sobre si eliminaría el impuesto sobre el patrimonio, el líder de los populares lo ha calificado de "injusto desde el punto de vista fiscal" porque "no se puede pagar por lo mismo todos los años".

"Ese impuesto de patrimonio, como mínimo hay que devolverlo a la Comunidad Autónoma y después, en base a la situación fiscal de nuestro país, podemos hacer una reflexión sobre cuánto ganamos y cuánto perdemos con él", ha indicado.

El presidente del PP también ha añadido que "una vez que has pagado un año por lo que tienes, me parece razonable que por lo que has pagado no vuelvas a pagar todos los años".

Además, ha resaltado que la deuda pública en España es su "primera gran preocupación" en clave económica y ha lamentado que España sea el último país de la Unión Europea en recuperar el PIB de 2019. "No podemos aceptar ser los últimos de la clase".

"Somo el país que más renta familiar disponible ha perdido, según datos de la OCDE, y uno de los países que más ha bajado la capacidad adquisitiva de los salarios. Por consiguiente, no haber rebajado el IRPF a las rentas medias y bajas es claramente una política insolidaria", ha apuntado.

Feijóo, que considera necesario iniciar una política de reformas, ha remarcado que "no tiene sentido hacer señalamiento social. Si se quiere crear un fondo para solucionar el problema de los 300 euros de incremento de la hipoteca mensual, creamos un fondo con la banca, se puede llegar a un acuerdo, pero meter un impuesto a la facturación judicializado y que previsiblemente tendrá que devolverse, no tiene ningún sentido".

Al igual que el de las eléctricas, "que parece que está hecho para perderlo y que nos lo devuelvan. Este tipo de políticas igual captan algunos votos pero no captan inversión", ha subrayado.

El presidente del PP ha hecho hincapié en ajustar el IRPF a rentas medias y bajas y en que la primera medida que hay que adoptar "es qué hacemos con los 6.000 millones de superávit eléctrico. Con ese dinero hay que rebajar la deuda del sistema eléctrico y así los españoles no tenemos que pagar en el recibo la cuota que se paga por ella".