El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acepta la propuesta del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de debatir de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Aunque, eso sí, con condiciones. Quiere que sean los jefes de campaña quienes decidan el formato, cuándo y dónde y que haya únicamente un cara a cara, frente a la propuesta del líder socialista de celebrar uno cada semana.

"Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en la campaña electoral". "Espero que acepte y a partir de ahí deje a los jefes de campaña decidir formato, cuándo y dónde", ha señalado Feijóo durante una entrevista este martes en Onda Cero.

En ella, el popular ha asegurado no tener "ningún problema en tener un debate cara a cara con el señor Sánchez", añadiendo que "por supuesto que se debatirá, yo no me voy a esconder del señor Sánchez".

Un día antes, el presidente del Gobierno había propuesto "formalmente que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la Presidencia en los principales medios de comunicación". Como explicó, "se han recibido ya cuatro invitaciones para realizar debates cara a cara por parte de cuatro de los principales grupos de medios", con lo que con los dos medios restantes "está abierto" a completar la lista de debates cara a cara.