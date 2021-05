La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha sido clara: es necesario que la Comunidad de Madrid se comprometa y tenga voluntad política para establecer un toque de queda que evite imágenes y situaciones como las vividas en la madrugada del domingo al finalizar el estado de alarma. "Cuando siembras falsa libertad, recoges libertinaje", ha dicho la dirigente, que ha pedido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que sea "valiente" y adopte las medidas necesarias para que lo ocurrido no vuelva a repetirse.

En una entrevista en la Cadena Ser, González ha reconocido que "estábamos preparados para que hubiera un festejo, una celebración, pero no para un fin de año improvisado. Para eso, no. Estábamos prevenidos con los dispositivos en la calle, pero tanto como eso que vimos, esas imágenes dantescas, yo no lo esperaba".

El problema es que todo esto puede ir a más, ha dicho la delegada del Gobierno, sobre todo porque este fin de semana se celebra otra importante fiesta en Madrid, San Isidro. "En Madrid se va a celebrar San Isidro, así que habrá nuevas imágenes, habrá fiesta en la pradera", ha alertado.

En este sentido, ha anunciado que "hay un plan previsto de cara a San Isidro", pero ha querido pedir a los ciudadanos que actúen con "responsabilidad". "Ver a gente de botellón cerca del Hospital Clínico, se te abre el alma", ha dicho.

Por eso cree que el Ejecutivo de Ayuso debe actuar. No puede demorar más la situación y debe tomar las medidas que pueda para contener estas celebraciones. "El toque de queda es una medida valiente, y creo que la Comunidad de Madrid tiene que valorar el toque de queda como lo han valorado otras comunidades", ha insistido.

"En el momento en el que nos encontramos, no todas las regiones están en la misma situación. La incidencia en la Comunidad está a 317, por encima de la media, que no llega a 200. Las UCI están en tensión. Madrid tiene que tomar decisiones valientes. La presidenta se ha construido una imagen sobre la valentía. Tiene que hacer eso. Tiene que intentarlo. Sé que hay problemas jurídicos y no es fácil, pero tienes que pelear porque la gente de la Comunidad viva lo mayor posible".

La Delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid se reunirán este lunes para valorar la situación. Sobre esta cita, González ha dicho que lo que quiere es "voluntad política" por parte del gabinete de Ayuso y que se vea que "vamos a actuar con responsabilidad frente a la pandemia". "Porque eso que hemos visto es que cuando llevas meses y meses y meses sembrando en la ciudadanía falsa libertad, lo que te encuentras en un libertinaje, eso es lo que recoges".