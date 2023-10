El presidente de EEUU, Joe Biden, ha responsabilizado a Hamás del ataque a un hospital en Gaza que ha dejado centenares de muertos. "Me entristeció profundamente y me indignó la explosión en el hospital de Gaza. Y por lo que he visto, parece que fue obra del otro equipo", ha dicho el mandatario estadounidense en su encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Biden ha explicado a los medios de comunicación que confiaba en esta tesis gracias a los datos que le ha mostrado el Departamento de Defensa de EEUU, según el cual la explosión fue causada por un cohete de la Yihad Islámica Palestina, que falló y terminó alcanzando al centro médico.

En la rueda de prensa junto a Netanyahu, Biden, que ha realizado un viaje relámpago a Israel, también ha pedido a Irán que no intervenga en el conflicto, al tiempo que ha pedido a los israelíes que no se dejen consumir por la ira, ya que la gran mayoría de los palestinos no están afiliados a Hamás. "El pueblo palestino también está sufriendo", ha dicho.

El presidente de EEUU, que ha pronunciado un discurso muy personal sobre el dolor y la pérdida de familiares, ha afirmado que los terroristas nunca doblegarán la voluntad de la gente y ha enfatizado que están haciendo todo lo posible para descubrir el destino de los rehenes.

"Quiero que sepan que no están solos, no están solos. Como enfaticé anteriormente, seguiremos respaldando a Israel mientras trabaja para defender a su pueblo. Continuaremos trabajando con ustedes y nuestros socios en toda la región para evitar más tragedias para civiles inocentes", ha reiterado.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por su parte, ha asegurado que hará "todo lo que pueda" para salvar a los civiles y ha agradecido a Estados Unidos por "su apoyo y su firme compromiso de proporcionarnos las herramientas que necesitamos para defendernos", en la primera visita a Israel "de un presidente estadounidense en tiempos de guerra".

El ataque al hospital de Gaza ha provocado una oleada de protestas en todo el mundo, que están teniendo especial relevancia en los países árabes. En este sentido, unos 5.000 jordanos se han manifestado este miércoles cerca de la embajada de Israel en Ammán para mostrar su rechazo a lo ocurrido.

La embajada de Arabia Saudí en el Líbano ha pedido a sus ciudadanos que abandonen el país y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España recomienda "encarecidamente" no viajar o posponer los viajes no esenciales a Líbano, ciertas zonas de Jordania y las no turísticas de Egipto, además de a Israel y Gaza.

Las autoridades de Gaza han cifrado el número de muertos en el hospital en 300 y han puntualizado que más de 3.000 palestinos han muerto en la Franja desde que Israel comenzó su ofensiva el pasado 7 de octubre.