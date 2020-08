El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha anunciado la cancelación de la corrida de toros en Alcalá de Henares que se iba a celebrar este fin de semana, congregando a más de 4.000 personas. La decisión ha dado una vuelta de tuerca a la celebración de la fiesta, ya que durante esta mañana el departamento de Interior concedía los últimos permisos a la promotora del evento, mientras que la Dirección General de Salud Pública lo "desaconsejaba".

Ayuso, mediante su cuenta de Twitter, se hacía eco de la noticia y pedía "prudencia" a sus convencinos de la capital. "La situación de la epidemia en Madrid nos obliga a ser aún más prudentes", ha indicado la presidenta.

A pesar de que el que el Ejecutivo regional autorizase la corrida de toros, el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ya reclamó hace una semana la suspensión de la festividad, sin embargo, no fue hasta ayer cuando recibió un informe de Salud Pública que respaldaba su petición. Durante este jueves en una entrevista con eldiario.es, el regidor ha vuelto a manifestar su malestar ante la celebración y ha pedido responsabilidad a la Comunidad de Madrid.

El municipio alcalaíno no es una de las regiones más castigadas por el Covid-19 en esta segunda oleada que sacude a la capital de España. No obstante, la situación que vive Madrid no invita a llevar a cabo el festejo porque, como ha explicado la directora de Salud Pública, su celebración puede convertirse en un nuevo un foco de infección dado la alta afluencia de personas que se esperaban y las características del espacio donde se iba a desarrollar la actividad.

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

El 'ok' de Díaz Ayuso para que se pudiese desarrollarse el evento ha suscitado la indignación de un gran número de personas, sobre todo, por lo que sucedió en El puerto de Santa María (Cádiz). A principios de este mes, la cuidad gaditana conmemoró el 140 aniversario de su plaza celebrando una corrida de toros.

Durante su desarrollo, y como denunciaron los propios asistentes, no se respetó ningún tipo de medida de seguridad. En las imágenes se podía observar que no existía la distancia mínima de seguridad entre los espectadores. Además, una gran multitud de éstos no iban provistos de la mascarilla.