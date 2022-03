El aún líder del PP, Pablo Casado, se ha despedido ante la Junta Directiva Nacional del partido con un discurso en el que ha lamentado lo que haya podido hacer mal, pero destacando que se va "con la conciencia tranquila" y reconociendo que no merecía la situación por la que ha tenido que pasar estos últimos días. A su sucesor le ha deseado suerte, porque cree que la va a necesitar.

"Lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros votantes y militantes y lo que he tenido que sufrir, que no merezco ni merecería ninguno de vosotros". "Me voy con la conciencia muy tranquila, llena de agradecimiento, sin rencor ni frustración", ha expresado Casado.

Durante su intervención, ha hecho un repaso a estos años al mando del partido nacional. "Hace casi cuatro años me elegisteis presidente en las primeras elecciones primarias de nuestra historia", ha recordado, destacando que "cada día al frente del partido ha sido un honor. Siempre he antepuesto los intereses del partido a los míos y he intentado trabajar de forma seria, leal y constructiva".

"Hace cuatro años os dije que venía con las manos blancas, con los bolsillos limpios y con el corazón enamorado de España. Y así seguiré, a vuestra disposición, para ayudar en esta nueva etapa". "Ser presidente del PP es un privilegio, no un derecho, y honraré ese privilegio siempre", ha afirmando dejando claro que se echará a un lado para facilitar el nombramiento a la próxima presidencia del PP.

Un cargo para el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, tiene todas las papeletas. De hecho, Casado se ha referido a él asegurando que Feijóo siempre le "ha brindado su lealtad y amistad, las mismas que él recibirá de mí para lo que decida hacer en el futuro".

"Deseo muy sinceramente toda la suerte al próximo presidente del PP, le deseo mucho acierto en su empeño y todo el éxito para concitar la lealtad y el respaldo que sin duda va a necesitar. El mío lo tendrá el primero, desde la máxima prudencia y discreción", ha apuntado Casado.

La Junta Directiva Nacional del PP se ha reunido este martes en Madrid para aprobar formalmente la convocatoria de un cónclave interno que los días 2 y 3 de abril votará para nombrar una nueva cúpula con un nuevo presidente al frente.