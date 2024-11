Cada día desayunamos con un nuevo nombramiento de Donald Trump, que asumirá el cargo el próximo 20 de enero de 2025 pero que, hasta entonces, está tomando posiciones y dando pistas de hacia dónde va a dirigir sus políticas de la mano de estas designaciones y de algunas declaraciones, como las últimas sobre los aranceles.

Entre sus últimas elecciones, Trump ha anunciado que un miembro de su anterior administración, el abogado Jamieson Greer, será el representante comercial y, por tanto, uno de los principales responsables de la aplicación de los aranceles junto al nuevo Secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Aunque algunos de sus nombramientos han causado más polémica -como el de un escéptico de las vacunas, Robert F. Kennedy Jr., para liderar el Departamento de Salud, o un presentador de televisión, Pete Hegseth, como Secretario de Defensa-, otras, como Marco Rubio como Secretario de Estado, Mike Waltz como Asesor de Seguridad Nacional y Scott Bessent como Secretario del Tesoro, son más tranquilizadoras.

"En resumen, no es lo ideal, pero podría ser peor", afirma rotundo Holger Schmieding, economista jefe de la firma alemana Berenberg, quien ha hecho un interesante balance de estas tres semanas desde que Donald Trump fulminó a Kamala Harris en las presidenciales.

Afirma Schmieding que de estos nombramientos se desprende que está valorando la lealtad y que esto significa que enfrentará menos resistencia interna cuando quiera implementar sus políticas en comparación con el inicio de su mandato hace ocho años. "Trump está asegurándose tener el control y busca ser disruptivo", dice el economista.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Sobre sus prioridades económicas, la desregulación, el recorte de impuestos y los controles estrictos de inmigración han sido las claves de su campaña y parece que van a tener un protagonismo claro en las decisiones que vaya tomando.

Las mencionadas medidas económicas de Trump impulsarán inicialmente el crecimiento económico en 2025 y 2026, aunque desde Berenberg señalan que las restricciones migratorias y los aranceles afectarán negativamente el crecimiento a largo plazo.

"La Reserva Federal probablemente tendrá que detener los recortes de tipos mucho antes"

"La Reserva Federal probablemente tendrá que detener los recortes de tipos mucho antes, probablemente después de un nuevo ajuste de 25 puntos básicos, y el dólar estadounidense seguirá siendo significativamente más fuerte de lo que sería en otras circunstancias".

Por otro lado, aunque Trump podría reducir algunos gastos gubernamentales, mediante la reestructuración o reducción de ciertas administraciones federales -en teoría, para eso ha puesto a Elon Musk al frente de su Departamento de Eficiencia Gubernamental-, probablemente evitará realizar recortes en los programas de derechos adquiridos que serían necesarios para colocar la política fiscal de EEUU en una trayectoria sostenible, en opinión del economista jefe de Berenberg.

"Con grandes déficits y un menor crecimiento a largo plazo, los problemas fiscales aumentarán con el tiempo. Sin embargo, como refugio seguro del mundo en tiempos de alta incertidumbre global, EEUU podrá mantenerse en esa posición durante algunos años más".

RIESGOS DE GUERRA COMERCIAL

Los planes de Trump de imponer aranceles del 10% a China y del 25% a Canadá y México, anunciados esta misma semana, podrían aumentar el nivel de los precios al consumidor en EEUU aproximadamente un 1% en un año, suponiendo que los productores y distribuidores trasladen alrededor del 70% de los mayores costes de importación a los consumidores, en un contexto de fuerte demanda interna, calcula el economista jefe de Berenberg. Sin embargo, explica que una depreciación de las monedas de Canadá, México y China en relación con el dólar estadounidense probablemente absorbería una parte significativa de ese impacto, tal vez hasta la mitad, según cálculos preliminares.

La postura transaccional sobre los aranceles mantiene abierta la posibilidad de acuerdos

"La declaración de Trump sobre los aranceles parece ser solo el primer movimiento de una serie de amenazas arancelarias. Curiosamente, ha vinculado este anuncio de aranceles adicionales a los tres mayores exportadores a EEUU con quejas específicas sobre inmigración y tráfico de drogas. Esto parece abrir la puerta a negociaciones. Si los tres países acceden en cierta medida a sus demandas sobre estos temas, es posible que los aranceles no se impongan completamente o sean parcialmente revertidos posteriormente".

Esta postura transaccional mantiene abierta la posibilidad de acuerdos y, si es así, estos expertos creen que la Unión Europea probablemente podría evitar que escalara una guerra comercial con EEUU, ofreciendo algunas concesiones, como aumentar las compras de gas natural licuado o armas en EEUU.

"Nuestra hipótesis base sigue siendo que Trump impondrá algunos aranceles llamativos contra la UE y amenazará con medidas adicionales, pero luego se sentará a negociar con la UE en lugar de intensificar aún más las tensiones comerciales. Este es un escenario para el cual la UE ya se ha preparado y está aproximadamente reflejado en nuestras proyecciones económicas. Tras las elecciones en EEUU, solo hemos reducido modestamente nuestra previsión de crecimiento para la zona euro para el próximo año, del 1,1% al 1,0%", explica Schmieding. "Aunque el impacto directo de las tensiones comerciales será probablemente más grave que eso, una mayor demanda estadounidense en 2025 y un dólar fuerte mitigarán el daño general para la zona euro".

EL DESTINO DE UCRANIA

Para Europa, y posiblemente para la geopolítica global, lo que ocurra con Ucrania es una cuestión clave.

"¿Decidirá Trump retirar el apoyo a Ucrania, permitiendo que Vladímir Putin gane su guerra si Europa no interviene rápidamente, o amenazará a Putin con enviar más armas a Ucrania si no acepta un armisticio aceptable para Kyiv? Hasta ahora, las decisiones y declaraciones recientes de Trump no permiten llegar a una conclusión clara. Sin embargo, la designación de figuras con posturas duras frente a China, como Mike Waltz y Marco Rubio, podría reforzar la posición de mantener el apoyo a Ucrania para evitar enviar un mensaje de debilidad a China. Aun así, el desenlace de esta cuestión sigue siendo incierto", afirma Holger Schmieding. "Lo único claro hasta el momento es que Europa tendrá que asumir un papel mucho más activo en su propia defensa, incluida la ayuda a Ucrania", concluye.